Gardaland: con Prezzemolo&Friends prolunga la stagione

Ufficio stampa

La stagione di Gardaland non si prende pause: da sabato 6 novembre sono in programma nuove aperture speciali dedicate in particolare ai più piccoli: il nuovo evento si chiama Prezzemolo&Friends e prevede per tutti i fine settimana di novembre, dal giorno 6 al 28 del mese, show dal vivo, speciali decorazioni, Meet & Greet con i personaggi più amati e coinvolgenti animazioni itineranti per la gioia di grandi e piccoli ospiti.