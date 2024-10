Sagre di fine ottobre: i buoni sapori d’autunno

SAGRA DEL PORCINO E DELLA CHIANINA, Castelfranco di Sotto (Pisa) – Continuano i fine settimana con i sapori dell'autunno e con i principali piatti della tradizione gastronomica locale di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, in programma per tutto il mese di ottobre, fino al 2-3 novembre. Sede dell’evento è il salone delle feste della Casa del Popolo, una struttura al coperto nella quale godere la festa anche in caso di brutto tempo, per una nuova edizione della Sagra del porcino e della chianina. Sono in programma menu a base di chianina e di funghi porcini, con tortelli freschi o penne al ragù di chianina, tagliatelle fresche ai funghi porcini, bistecca di manzo ai porcini, hamburger di chianina o porcini fritti. Da non perdere, domenica 27 ottobre, il grande mercato per le vie del centro storico. Il ristorante è aperto la sera dalle ore 19.30; la domenica a pranzo a partire dalle ore 12.00. Informazioni: www.facebook.com/SagraChianinaCastelfranco.