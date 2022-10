Rumore BIM Festival: Bellaria Igea Marina celebra la Carrà

Dopo lunghe selezioni sul territorio nazionale alle quali hanno partecipato oltre 2500 giovani artisti, domenica 30 ottobre è il grande momento dei 24 finalisti, chiamati a disputarsi la palma di vincitori in un Gran Galà ospitato presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina (Rimini), in via Uso 1, alla presenza del pubblico, di una qualificata giuria e di volti noti del panorama artistico italiano, tra cui spiccano i nomi di Marco Masini, Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Massimo Cotto, Alfredo Rapetti Mogol in arte Cheope, Arturo Sepe . Il Gran Galà è a ingresso libero fino a esaurimento posti .

L'evento è organizzato da Anteros Produzioni, guidata dal Patron Nazzareno Nazziconi in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. L’evento è dedicato a Raffaella Carrà, bellariese di adozione e artista che meglio di ogni altra ha saputo esprimere nella sua lunga carriera tutte le doti necessarie per conquistare il cuore del pubblico italiano e internazionale.

“Rumore BIM Festival”, aperto a tutti gli artisti dai 6 anni in su, che desiderano esprimere il loro talento nelle principali discipline dello spettacolo: canto, ballo, danza, musica, recitazione e arti varie, a cominciare dallo scorso marzo ha effettuato 80 selezioni in tutto il territorio nazionale. Hanno aderito in tutto circa 2500 artisti, tra i quali ne sono stati selezionati prima 700, dai quali è emersa la rosa dei 24 artisti ammessi al palco della finalissima del 30 ottobre.

La mission di “Rumore BIM Festival” è promuovere i nuovi talenti, in collaborazione le principali associazioni di categoria e scuole di alta formazione come AFI, Assomusica, SIAE, NUOVO IMAIE e con coach scelti fra i migliori professionisti del settore. Il valore aggiunto della manifestazione sta infatti proprio nella formazione dei talenti emergenti grazie a corsi formativi e didattici, seminari, laboratori e sperimentazioni.

“Partecipare all’organizzazione di eventi che coinvolgono tutto il panorama nazionale artistico è per noi un piacere - sottolinea il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - specialmente quando si tratta di talent che coinvolgono, oltre agli adulti, anche bambini: questi ultimi, sono anche riferimento del nostro target turistico.”



“Sono emozionatissimo – confida soddisfatto il Vice sindaco di Bellaria Igea Marina Brunangelo Galli - per questo bellissimo percorso, avvenuto in tutta Italia, per un evento a cui ho creduto appena me l'hanno proposto. Siamo felici e orgogliosi di aver esportato il nome di Bellaria Igea Marina praticamente in tutta la nazione e di averlo fatto in un contesto di entusiasmo e nello stesso tempo di grande serietà e professionalità.”

L’ideazione e la Direzione Artistica di Rumore BIM Festival sono di Roberto Vecchi, riminese e quindi uomo del territorio, autore e regista televisivo, giornalista ed editore con un lungo passato nella musica come produttore, arrangiatore e stretto collaboratore di Vasco Rossi.



La serata del Gran Galà si svolge domenica 30 ottobre alle ore 21.00 presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina in via Uso n. 1 con ingresso libero fino a esaurimento posti. A partire dal 26 ottobre, nel Villaggio del Rumore BIM Festival collocato nel piazzale antistante il Palacongressi, sono presenti truck food con specialità provenienti da tutta Italia. Per informazioni: sito Internet: www.rumorebimfestival.it.