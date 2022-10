Buoni sapori: le sagre gastronomiche del weekend

SAGRA DEL MIELE, Châtillon (Aosta) – Ai piedi delle montagne valdostane, il miele è protagonista di una bella sagra in programma da venerdì 20 a domenica 30 ottobre: Châtillon ospita tre giorni di dolcezza dedicati al miele, con un ricco programma di eventi per adulti e bambini, con convegni, visite guidate, animazioni, raduni e tanti buoni sapori. Si comincia venerdì mattina con alcuni appuntamenti dedicati alle scuole e agli istituti agrari, seguite da una conferenza didattica. Sabato 29 ottobre dalle 15.00 alle 18.00, il Castello Gamba-Museo propone visite guidate alle sale del museo, con percorso didattico e degustativo dei mieli del territorio abbinato ai prodotti locali DOP di eccellenza, con animazioni per i bambini. La sera è in programma uno spettacolo teatrale e una serata danzante. Domenica 30 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, in via Chanoux e Via De Tollen si svolge il Mercatino XIX Sagra del Miele; in apertura c’è la sfilata degli apicoltori e delle autorità accompagnati dal Corps Philharmonique de Châtillon, poi il Raduno Ape Piaggio e Vespe. Vengono premiati i mieli migliori della Val d’Aosta e si possono fare passeggiate guidate lungo la strada Des Sarrasin, dal borgo di Châtillon al Castello Gamba, per vivere la bellezza dell’arte en plein air.

Infine, ci sono degustazioni gratuite guidate dei mieli della Valle d’Aosta, spettacoli per famiglie ed esibizioni itineranti del Coro Saint-Vincent. Informazioni: www.comune.chatillon.ao.it.

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI MONCALVO, Moncalvo (Asti) - – Ultimo appuntamento con il prezioso tubero domenica 30 ottobre, in una delle numerose sagre che in questa stagione propongono uno dei sapori e dei profumi più tipici dell’autunno piemontese. Ci sono eventi a tema e menù speciali proposti per l’occasione nei ristoranti, il mercato dei tartufi e dei prodotti enogastronomici tipici, il mercatino dell’artigianato locale e gli stand gastronomici in cui assaporare tante prelibatezze. Informazioni: www.fieradeltartufodimoncalvo.it.

SAGRA DELLA POLENTA TARAGNA, Cologno al Serio (Bergamo) – Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre, con replica nel fine settimana successivo (6 – 8 novembre) la tipica polenta taragna bergamasca dà appuntamento a tutti i suoi estimatori a Cologno al Serio in Piazzale dei Lavoratori -Piazzale Mercato. Per accompagnarla ci sono anche squisiti formaggi locali, formaggi di bufala oltre naturalmente a spezzatino, brasato e funghi, accompagnati dal buon vino della Valcalepio. Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere dalle ore 19.00 mentre a pranzo dalle ore 12.00, È attivo anche il servizio di asporto. Informazioni: www.facebook.com/staffsagra

FASULIN DE L’ÒC CUN LE CUDEGHE, Pizzighettone (Cremona) – Nel Ponte di Ognissanti, dal 29 ottobre al 6 novembre, torna la tradizionale maratona gastronomica per un doppio fine settimana: il borgo cremasco di Pizzighettone, per l'occasione, ripropone uno dei suoi piatti tipici per riscoprire i sapori del territorio che rischiano di andare perduti. Si tratta di un piatto povero, a base di fagiolini, cotenne di maiale, carni miste e verdure, ma l’evento è diventato un marchio registrato: Fasulin de l’òc cun le Cudeghe ha il pregio di collaborare a un progetto sulla territorialità e di recupero di una coltura tradizionale locale che si era persa negli anni. Anticamente, il piatto veniva preparato nelle cascine in occasione dell’uccisione del maiale, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Le Casematte, tradizionali ambienti nelle mura cittadine, con volta a botte e grandi camini d’epoca ancora perfettamente funzionanti, si trasformano per l’occasione in una grande osteria, in cui gustare queste specialità della tradizione contadina (prenotazione consigliata). Ci sono anche la mostra mercato enogastronomica “Buongusto d’inverno”, a ingresso gratuito. Informazioni: fasulin.com.

LA SAGRA DEL MARRONE, Castel del Rio (Bologna) - Domenica 30 ottobre si tiene il fine settimana conclusivo per celebrare la castagna e i tempi in cui questo frutto costituiva la base dell’alimentazione e di molti piatti della cucina quotidiana delle famiglie contadine. Nella piazza centrale di Castel del Rio è allestito il tradizionale mercato dei marroni, con mostre di prodotti, convegni tecnici, conferenze e serate in cui la storia e la cultura si fondono con la cucina. Gli stand gastronomici, i ristoranti e le trattorie tipiche sono collocati nell’area dell’ex campo sportivo, dove si possono degustare pietanze a base di marroni e castagne: dal castagnaccio alla polenta di farina di castagne, frittelle e tartufi di marroni, liquori e marmellate, con piatti della tradizione e altri più sperimentali, tutti preparati al momento. Informazioni: prolococasteldelrio.it.

BACCANALE, Imola - Animazioni, spettacoli ed eventi in calendario fino al 13 novembre fanno da contorno alle prelibatezze messe in tavola da Baccanale, l’evento che trasforma la città di Imola in un palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, impegnati nel proporre ottimi sapori in modo accattivante e non banale. Ogni anno “Baccanale” propone un diverso tema del gusto con un programma di incontri, eventi e degustazioni, rigorosamente a tema; l’edizione 2022 avrà come filo conduttore “Ripieni”. Oltre 40 ristoranti della zona propongono vari menu ispirati al tema di questa edizione; ci sono inoltre numerosi eventi anche per i più piccini, tra cui laboratori, giochi, animazioni e la possibilità di visitare le aziende agricole che propongono i loro prodotti in fiera. Non mancano anche quest’anno i “Fuorimenù”, con una serie di proposte originali, dalle colazioni ai brunch, dagli aperitivi ai piatti ideati per l’occasione. Informazioni: www.baccanaleimola.it

SAGRA DEL PORCINO E DELLA CHIANINA, Castelfranco di Sotto (Pisa) – Fine settimana conclusivo di questa bella festa d’autunno, con tanti buoni sapori di stagione: appuntamento nel salone delle feste della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, con i principali piatti della tradizione gastronomica locale sabato 29 e domenica 30 ottobre. Il salone, struttura invernale che permetter di godere la festa anche in caso di brutto tempo, si trasforma in luogo di golosità in cui degustare ottimi menu a base di chianina e di funghi porcini: tortelli freschi o penne 100% di grano toscano conditi con ragù di chianina, tagliatelle fresche ai funghi porcini, bistecca di manzo ai porcini, hamburger di chianina, porcini fritti e altro ancora. Il ristorante è aperto la sera dalle ore 19.30; la domenica a pranzo a partire dalle ore 12.00. Informazioni: www.facebook.com.

VOLTERRAGUSTO, Volterra (Pisa) – Appuntamento con il tartufo bianco e con tanti buoni sapori d’autunno da venerdì 28 a martedì 1° novembre nella bella città etrusca, che propone insieme al prezioso tubero una ricca selezione di prodotti squisiti del territorio toscano, tra cui vino, birra, olio, formaggio, salumi e cioccolato offerti direttamente dai produttori. L’evento itinerante tra gli scorci più suggestivi e quelli meno noti della cittadina propone degustazioni a base di tartufo locale accompagnato ad altri prodotti della tavola toscana: l’occasione è offerta dalla Mostra mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici locali. Sono previsti incontri ed eventi speciali come il Palio dei caci volterrani (domenica 30 ottobre): come da tradizione, le caciotte vengono fatte rotolare lungo il percorso cittadino in una sfida tra le contrade. Ci sono poi, martedì 1* novembre, le esibizioni del Gruppo storico sbandieratori e musici città di Volterra in Piazza dei Priori e la battuta di caccia al tartufo accanto ai tartufai e ai loro segugi, accompagnata da spiegazioni e aneddoti legati all’attività di ricerca. E poi ancora musica, animazioni e molto altro ancora. Il programma completo e le informazioni sono sul sito: www.volterragusto.com.

FESTA D'AUTUNNO DI ANTRODOCO E SAGRA DEL MARRONE, Antrodoco (Rieti) – Appuntamento da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre nel Rietino con la "Festa d'Autunno" e con la “Sagra del Marrone di Antrodoco”: mercatini, stand gastronomici e soprattutto tanti squisiti marroni provenienti dai boschi che circondano il paese e i comuni limitrofi (Borgovelino, Castel S. Angelo e Micigliano ). Il Marrone Antrodocano è marchio DE.CO. grazie alle differenze sostanziali che lo distinguono dalla castagna; i frutti sono più grandi, hanno una buccia più chiara con striature scure, una pellicina interna molto sottile e più facile da staccare, e un sapore zuccherino. La pianta del marrone è più delicata di quella della castagna comune ed è meno produttiva: i suoi frutti sono quindi qualitativamente superiori, più ricercati ed apprezzati. Per informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL PECORINO, Vitulano (Benevento) – Ancora castagne, da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre, dalle ore 18.00 alle 23.00, alla scoperta del frutto e dell’ottimo pecorino locale. La castagna è la regina della festa ed è proposta in dolci, crepes e cornetti, ma anche in primi piatti, portate varie, caldarroste e tanto altro ancora. Ci sono i piatti tipici della tradizione contadina e quelli più elaborati preparati dai ristoratori presenti alla manifestazione, nei punti ristoro con menù tradizionali a base di castagne ed altre specialità locali. Info: www.facebook.com/pro.camposauro/.

GIORNATE MEDIOEVALI, Brindisi Montagna (Potenza) - Appuntamento da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre nella magica atmosfera medievale di una festa che ci riporta indietro nel tempo, tra giullari, menestrelli, sputafuoco e altri personaggi che si esibiscono tra le strade del centro storico di Brindisi Montagna. Ci sono gli accampamenti militar e arcierii, le bancarelle con gli antichi sapori, i rapaci e animazioni per tutti. Le Giornate Medievali sono una bella occasione per scoprire questo borgo antico immerso nella quiete della montagna, con una ricostruzione storica e appuntamenti in allegria che animano il centro storico e il Castello Fittipaldi-Antinori. Si comincia sabato pomeriggio con animazioni che si protraggono fino a tarda sera, ravvivando il Domus Mercatorum con le antiche artigianalità. Per i bambini ci sono le fiabe, giocoleria e giullari, mentre i più grandi potranno ascoltare concerti di musica medievale. Non mancano naturalmente le specialità gastronomiche della cucina medievale. Informazioni: www.facebook.com/prolocoBM.