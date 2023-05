Roma: in mostra i gioielli di Ivan Barbato

Dieci straordinarie zipline per volare come le aquile

L’esposizione di Barbato parte con gioielli che celebrano l’Antica Roma, fino ad arrivare all’Art Nouveau. La mostra propone i gioielli della collezione “Infinity”, opere che rimandano allo stile liberty o che richiamano il Rinascimento fiorentino. Una mostra che esprime un connubio perfetto tra storia e arte orafa, nella cornice offerta dalla galleria Incinque Open Art Monti, location che esprime insieme la grande passione per i mosaici romani e l’interesse per la Città Eterna. L’opening è in calendario venerdì 5 maggio alle ore 18.30: in occasione del vernissage, l’artista, accompagnato dalla curatrice Cecchini, inaugura il suo percorso espositivo svelando il gioiello vincitore.

Spiega Barbato, parlando del suo medaglione: “Ammirandolo, si rivive l’eccellenza del Rinascimento fiorentino grazie alla peculiarità della tecnica del traforo applicata al metallo e alla raffinata decorazione ottenuta su di essa dall'incisione a bulino; il tutto in perfetta sinergia con un micromosaico in marmo che ricorda gli antichi pavimenti romani e una figura mitologica figlia dell’antica civiltà greca, culla della cultura mediterranea”. La creatività dell’artista lombardo si esprime come in un viaggio nella storia, nell’incontro tra tradizione e innovazione, supportato dalla scenografia della galleria che lo ospita. Spiega ancora Barbato: “I miei gioielli sono eseguiti in modo del tutto artigianale, prestando particolare attenzione alla lavorazione del metallo, alla tecnica del traforo e alla modellazione in cera. Si tratta di creazioni realizzate a mano con gemme di qualsiasi tipo, preziose, semipreziose e non. Il mio mantra è un mix: plasmare ogni pezzo con la sua montatura e un fascino che sappia regalare emozioni nel tempo”.

La mostra è anticipata da una conferenza, in programma giovedì 4 maggio alle ore 18.30 sul lavoro dell’artista e su alcune tematiche relative. Il meeting è ospitato dal Nobil Collegio degli Orefici, Gioiellieri, Argentieri dell’Alma Città di Roma e vede la partecipazione del Console Camerlengo Aldo Vitali e dell’artista e curatore Claudio Franchi, che parlerà del concetto di “Costruire il valore”. Spiega Franchi: “In un oggetto piccolo per dimensioni come il gioiello esiste una quantità di elementi per i più inimmaginabili; questi costituiscono nella loro somma la costruzione del valore del gioiello stesso, che non si limita ai materiali preziosi utilizzati. Per costruire il valore si rende necessario conoscerli e destreggiarli, al pari della tecnica e dei materiali”,

Roma Jewelry Week si propone come obiettivo la valorizzazione del gioiello contemporaneo e del patrimonio artistico, culturale e immateriale della città attraverso i pilastri della condivisione e della collaborazione. Il tema della terza edizione della RJW è “Second Life”; l’obiettivo è quello di approcciare le tematiche contemporanee con uno sguardo riflessivo che non fugga dal presente e riesca a dialogare con il futuro. Guardare al passato non con la fascinazione di una storia mai vissuta ma con la consapevolezza di quanto è stato creato. Non si vuole negare l’uso della tecnologia, ma fare una riflessione sull’utilizzo della stessa, considerando l’esperienza di un mondo immersivo come valore aggiunto a quella fisica.