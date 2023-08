A Grottaglie la Festa delle orecchiette, regine della cucina di Puglia

In Puglia orecchiette per tutti i gusti e in tutte le salse: quelle con ceci e purea di fave gluten free, con salicornia, al prosciutto di Faeto, con le cozze tarantine fino a quelle tradizionali con le rape.

L'evento di quest'anno sarà dedicato all'Unione Cuochi Regione Puglia Lady Chef. Le cuoche, in nove postazioni, presenteranno le loro prelibate e originali ricette interpretando la regina delle tavole pugliesi, l'orecchietta. In due serate sarà possibile degustare la pasta in varie ricette, in un percorso di gusto che spazierà dalla tradizione alle più recenti rivisitazioni. Saranno due serate all’insegna del gusto e del divertimento in uno dei centri storici più belli del Tarantino, tra l’entroterra e il mare.



Tra i vicoli bianchi - Il famoso Quartiere delle Ceramiche con le sue numerose botteghe artigiane e la parte antica di Grottaglie, con i suoi vicoli bianchi chiamati 'nchiosce, si trasformeranno in un percorso gastronomico, tra sapori antichi e novità contemporanee. Saranno poi le cantine e i birrifici artigianali pugliesi ad esaltare la maestria degli chef e, quindi, con mappa in una mano e calice nell’altra, si andrà alla scoperta dei vari stand. Saranno presenti cinque cantine vinicole e quattro birrifici di produzione artigianale.



Leggi Anche Lecce e le sue meraviglie: tra spiagge e capolavori del Barocco

Preparare le orecchiette - Chi non si accontenta solo di mangiare, ma vuole anche mettere “le mani in pasta”, troverà un laboratorio per imparare a preparare manualmente le orecchiette. Immancabili saranno gli artisti di strada, dj set e gruppi musicali che intratterranno con allegria il grande pubblico. Tornerà inoltre “Radio orecchiette”, con la filodiffusione e voci di esperienza in ambito nazionale. Le serate si chiuderanno con un grande concerto.



Scopi benefici - Saranno due giorni di festa, gusto e spettacolo, ma non mancherà un messaggio di riflessione a carattere sociale. Aderisce all’iniziativa, infatti, l’associazione Alzaia onlus, che promuove anche a Grottaglie iniziative contro la violenza sulle donne e supporto al centro antiviolenza, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune.



Per maggiori informazioni: www.orecchiettenellenchiosce.com