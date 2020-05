Parma celebra online la Giornata Internazionale dei Musei

Per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio 2020 , Parma stava preparando una Notte Bianca e diverse iniziative collaterali, ma purtroppo l‘emergenza sanitaria ha sconvolto ogni progetto: in ogni caso il Comune e il Comitato Parma 2020 hanno organizzato due iniziative online in occasione della ricorrenza: il primo è l’open call "Cultura per tutti, cultura di tutti", in calendario il 18 maggio, la seconda è un gioco virtuale in cui tutti, sabato 16 e domenica 17, possono mettere alla prova la loro conoscenza del patrimonio museale della città.

L’open call "Cultura per tutti, cultura di tutti è in programma lunedì 18 maggio alle ore 17 in diretta streaming sul sito parma2020.it, giunta a conclusione e perfettamente coerente con il tema scelto per la Giornata, che quest'anno è “Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione” ; è il luogo virtuale in cui assistere alla proclamazione dei cinque progetti vincitori, con Ia partecipazione dell’Assessore alla Cultura Michele Guerra, del Presidente di IBC prof. Roberto Balzani e della coordinatrice dei progetti di Parma 2020 Francesca Velani.



La seconda iniziativa si svolge invece nei giorni di sabato 16 e domenica 17 maggio e punta a coinvolgere i cittadini in un gioco virtuale per mettere alla prova Ia conoscenza del patrimonio museale e artistico della città. Il gioco si intitola “Parma Quiz” e consiste in cinque domande per ciascuno dei 20 luoghi presenti nella web app, gli stessi già utilizzati per il gioco “Scopri Parma 2020”. II gioco è attivo sabato e domenica, e per iscriversi e partecipare è sufficiente accedere alla web app attraverso l'indirizzo https://www.scopriparma2020.it.