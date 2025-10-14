Oktoberfest Calabria: il più grande evento di birra in Italia

LA LOCATION - Cuore dell’evento è una grande tendostruttura allestita e attrezzata per ricreare l’inconfondibile atmosfera dell’Oktoberfest. L’impianto è progettato per garantire comfort, sicurezza e piena vivibilità in ogni condizione climatica, accogliendo migliaia di persone ogni sera in un ambiente festoso e ordinato. La disposizione degli spazi è pensata per offrire al pubblico un’esperienza completa: ampie aree con tavoli e panche in stile bavarese, punti spillatura distribuiti strategicamente, palco per la musica live, ambientazione tematica curata nei minimi dettagli, e un’atmosfera che rievoca fedelmente le celebrazioni originarie di Monaco.



L’EDIZIONE 2025: UN EVENTO NAZIONALE SEMPRE PIÙ ATTESO - L’Oktoberfest Calabria raggiunge nel 2025 la sua sesta edizione e si conferma come una delle manifestazioni più partecipate d’Italia. L’appuntamento è dal 17 ottobre al 2 novembre: ogni sera sarà una festa. Grande novità di quest’anno è la campagna pubblicitaria nazionale, che prevede anche la messa in onda dello spot ufficiale sulle reti Mediaset, portando l’immagine e l’energia dell’Oktoberfest Calabria nelle case di milioni di italiani.