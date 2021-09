Novara: “Cavalli e non solo”, una grande festa con famiglie e pet

Il titolo è tutto un programma: “ Cavalli e… non solo ”: gli equini sono protagonisti della giornata, nel loro ruolo di padroni di casa, dato che la manifestazione, in programma per domenica 26 settembre, si svolge presso lo Sporting Club Monterosa Novara , centro di eccellenza per l’equitazione: stavolta però sono ben accetti tutti gli amici a quattro zampe dei visitatori. Sono in programma, oltre a un interessante concorso equestre , le dimostrazioni di Dog agility e Mobility Dog, ma ci sono anche la Pet therapy e il concorso che premia il cane più bello e simpatico. L’evento si svolge nell’osservanza di tutti protocolli anti-Covid, a cominciare dal Green Pass richiesto a chi ha più di 12 anni, è gratuito e aperto a tutti.

La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, riserva alcune aree specifiche alle dimostrazioni di Dog Agility, a cura di Area 51 di Silvia Guccione; c’è poi una dimostrazione di Sporting Club Monterosa Novara, e di Mobility Dog, a cura di 6 Serie di Impronte A.S.D. CENTRO CINOFILO di Dott.ssa Marta Uglietti; ci sono poi la dimostrazione di Educazione di base, Obedience e Rallyobedience, di Disk Dog, Ricerca ludico sportiva, Ricerca olfattiva, e tante attività con bambini e amici a quattro zampe, a cura di ASD GO GO DOG di Silvia Rossi.

Tra gli appuntamenti di questa speciale edizione 2021, torna l’Esposizione Cinofila Europea (cani con e senza pedigree) a cura della I.C.B.D. Club Italiano Cani di Razza Delegazione Nord Italia di Loredana Vella e Salvatore Virzì. Infine, per la gioia di grandi e piccoli, torna anche l’appuntamento con “Model Pet”, in cui tanti amici pelosi sfilano in passerella per conquistare con simpatia e gioiosità l’attenzione della insindacabile giuria, tutta composta da bambini.

ll Presidente dello Sporting Club Monterosa, Notaio Claudio Limontini, esprime la felicità di “ripartire con le iniziative pubbliche al Monterosa. È un segnale importante di ottimismo e di rilancio di cui il morale del Paese ha assolutamente bisogno. Un modo per fare festa insieme a quelli che da sempre sono i principali amici dell’uomo, amici che ci siamo trovati vicino in questi mesi di solitudine e mancanza di relazioni sociali. Abbiamo sicuramente tutti potuto valutare l’importanza della loro presenza e vogliamo con queste iniziative dargli valore affinché la sensibilità verso il mondo degli animali cresca e non venga accantonata dalla frenesia della vita moderna”.

