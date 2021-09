Piacenza: torna Verde Grazzano, giardinaggio per chi se ne intende

Come ogni anno infatti, giungeranno dall’Italia e anche da Germania e Slovenia e persino da più lontano, per ritrovarsi in questo luogo sospeso nella storia, davvero unico, dove ci si può confrontare con vivaisti selezionatissimi, scambiare opinioni ed esperienze, condividere il piacere di scoprire novità, cultivar non ancora immesse sul mercato commerciale, primizie del settore riservate, in esclusiva, esattamente a questa manifestazione.



Una manifestazione unica - Anche per questa edizione, viene confermata e ribadita quella che è la cifra distintiva di “Verde Grazzano” e che rende davvero unica la manifestazione. Quella, cioè, di ammettere esclusivamente produttori, ai quali sono stati chiesti nuovi cultivar, escludendo quindi tutti gli “intermediari”, ovvero quegli operatori che non producendo le loro piante, ma si limitano a rivendere quelle prodotte da altri. Una vetrina d’elezione per la presentazione in anteprima di nuovi prodotti, esiti di nuovi incroci, oltre ad essenze di recentissima acclimatazione in Italia e perciò non ancora presenti sul mercato.



Giardini effimeri - Il magnifico Parco del Castello accoglierà allestimenti eleganti e funzionali, opportunamente distanziati per evitare qualsiasi assembramento. In aree prative del Parco storico, alcuni vivaisti realizzeranno dei veri e propri esempi di giardini effimeri, da cui trarre spunto o anche da copiare. Carlo Contesso, celebre progettista di giardini e terrazze, sarà a disposizione per consigli, suggerimenti in loco e in anteprima sui canali social di Verde Grazzano (Instagram) e di Grazzano Visconti (Facebook e Instagram). Inoltre, secondo un calendario prefissato, ciascun espositore avrà modo di illustrare ai visitatori interessati la sua storia professionale, cosa sottenda alle sue scelte e cosa il suo vivaio offra di nuovo.



Per maggiori informazioni: www.verdegrazzano.it