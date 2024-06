Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia

UN CALEIDOSCOPIO DI EVENTI - Tutti gli eventi sono pubblicati sul sito www.borghipiubelliditalia.it. Fra i programmi più interessanti e insoliti, in Piemonte a Cella Monte, dalle 17.00, si terràil laboratorio di lavorazioni artistiche romantiche in pietra presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni (apertura straordinaria per la Notte Romantica) e vie e edifici del borgo daranno illuminati da migliaia di candele. In Liguria a Montemarcello dal mattino sarà percorribile la Strada Poetica con leggii e poesie ispirati ai luoghi ameni della Val di Magra, con panorama mozzafiato sul Golfo dei Poeti, e la sera si terrà “Poesia in Musica” con lettura di poesie ispirate da Montemarcello e dal Golfo dei Poeti, con accompagnamento musicale. In Trentino a Mezzano di Primiero, dopo una visita guidata alla scoperta delle sue famose cataste di legna artistiche e degli angoli più pittoreschi del paese, si potrà partecipare sotto il Ponte dei Sogni e lungo le vie del borgo a una cena a tema, pensata per festeggiare l’amore in un'atmosfera magica. In Emilia Romagna a Brisighella Mercati d'Amore allieteranno le passeggiate degli innamorati, insieme alle auto che hanno fatto la storia delle passioni, e la serata sarà conclusa dal concerto evento dell'orchestra Corelli "Dreaming Melodies - Musiche dal mondo”. In Basilicata, nel cuore delle dolomiti lucane, Pietrapertosa sarà per una notte il Borgo Sonoro, un concerto itinerante di sax per le vie, con l’immancabile Foto d'Amore in cornice al belvedere. In Sicilia a Gangi la scalinata di Salita Madrice sarà romanticamente illuminata, mentre in piazzetta Bongiorno verranno creati in laboratori aperti a tutti dei meravigliosi fiori in carta crespa, che saranno regalati agli innamorati.



