Mostra Mercato di Bienno: arte e artigianato animano il borgo medievale

Un evento unico lungo 9 giorni, che vede Bienno trasformarsi in una bottega a cielo aperto grazie alla presenza di oltre 200 artisti ed artigiani italiani e stranieri scelti dopo un’accurata selezione. Si tratta di un evento che ha una eco di livello nazionale e internazionale per l’altro livello qualitativo dei partecipanti e che a ogni edizione aumenta la qualità della proposta.



Un borgo magico - La rassegna richiama creativi provenienti da ogni parte del mondo, dall’Europa all’America Latina, ed è animata da decine di performer, sia a livello nazionale che internazionale, che trasformano Bienno in una “bottega viva”: così, passeggiando tra le vicoli e piazzette, si possono osservare gli espositori al lavoro intenti a mostrare ai visitatori le proprie tecniche artistiche, ed acquistare pezzi unici, frutto di maestria, creatività e savoir faire. Il magnifico borgo in festa non incanta solo per le eccellenti esposizioni d’artigianato ed arte, ma offre ai visitatori il fascino delle sue antiche architetture, che fanno da sfondo a musica, spettacoli e buon cibo.

Incantevole il suo centro storico sovrastato dal campanile con il grande orologio che scandisce il tempo, con le strette viuzze medievali e le splendide piazze, le alte torri e le caratteristiche fucine, i palazzi storici, le chiese affrescate, i piccoli musei.



L’acqua protagonista - Il filo conduttore della 31^ edizione della Mostra Mercato è il tema dell’acqua, non solo come elemento essenziale alla vita, ma anche quale fonte di cultura e tradizione. Bienno è infatti famoso per le sue antiche fucine, le cui ruote erano mosse dalla forza delle acque, che contribuirono allo sviluppo del paese sin dal medioevo. Tutto ebbe inizio con l’arrivo dei monaci benedettini nel XI secolo, quando nacque il “Vaso del Re” un canale artificiale in legno che deviava all’interno del centro abitato parte dell’acqua del vicino torrente Grigna. Il canale alimentava le ruote idrauliche delle fucine, dei mulini e delle segherie, che prosperarono al punto tale che si ha notizia di più di cento magli ad acqua attivi nel XVI secolo. Le acque con il ferro sono dunque un binomio indissolubile per Bienno ed hanno scritto pagine e pagine di un’antichissima storia di tradizioni che si respirano ancor oggi passeggiando per il borgo.



Divertimento per tutti i gusti - La rassegna, che è stata visitato nel 2022 da ben 230.000 persone, si dipana con un ricchissimo programma pieno di eventi, che si estende su 9 giornate ricche di cultura, arte e spettacolo, musica, giocoleria, cibi della tradizione ed altro ancora. Padrino della Mostra Mercato 2023 sarà Massimo Cotto, noto giornalista, scrittore, autore televisivo e speaker radiofonico che vanta importanti collaborazioni con artisti e cantanti italiani, tra i quali Ligabue, Vecchioni, Zucchero, Vasco Rossi e altri ancora. Fra gli appuntamenti imperdibili uno spettacolo di teatro itinerante costruito appositamente per Bienno dalla giovane Compagnia dei Samovar. In cartellone iniziative e spettacoli per tutti i gusti con particolare attenzione riguardo ai più piccoli, per i quali sono in programma giochi e intrattenimenti.



Per maggiori informazioni: www.mostramercatobienno.it - www.visitbrescia.it