Modena presenta le sue squisitezze dall'8 al 10 ottobre

Tema centrale dell’edizione di quest’anno sarà proprio “Il Cibo nella storia”, oggetto anche del talk show di inaugurazione in programma venerdì 8 ottobre al Castello di Levizzano Rangone, dove ha sede anche il Rosso Graspa, Museo del Vino e della Società Rurale dedicato alla storia e alla cultura del territorio con numerose testimonianze e documentazioni scritte e fotografiche della vita nei campi nel secolo scorso, attrezzi agricoli e utensili per la vinificazione.



Location anche a Carpi - Le location pronte ad ospitare le attività di Gusti.A.Mo raddoppiano e diventano due: oltre a Piazza Roma a Modena, nell’edizione 2021 ci sarà anche una importante location a Carpi, che, compatibilmente con l’andamento epidemiologico del Covid19, sono pronte ad ospitare nella giornata di sabato 9 ottobre le ormai collaudate attività di gusto ed arte. In programma degustazioni teatralizzate dei prodotti DOP ed IGP di Modena e una pièce teatrale rappresentazione del Duomo di Modena. Ma anche i laboratori per famiglie a cura dell’ISS L. Spallanzani e dell’Ist. Di Formazione del Nazareno - che propone tra le altre attività le mani in pasta e le sculture di frutta e verdura – così come l’attività social sui prodotti DOP e IGP di Modena ed i monumenti in centro storico.



Show cooking - Ci saranno una rappresentazione teatrale immersiva per bambini a cura di Lumaca Soc.Coop.Sociale, che li coinvolge in un viaggio di fantasia nella campagna modenese, tra suoni evocativi, oggetti del passaggio e gustosi assaggi per ripercorrere il fluire delle stagioni nella Pianura Padana, gli interessanti show cooking a cura degli chef di Modena a Tavola e il laboratorio – con degustazione finale – del Tortellino tradizionale a cura dell’Associazione delle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia e dell’Associazione La San Nicola di Castelfranco Emilia. E naturalmente ci sarà il consueto aperitivo in musica, con i panini sfiziosi con le eccellenze del territorio preparati da Daniele Reponi ed un originale cocktail show con proposte di drink a base di Aceto Balsamico di Modena IGP e Lambrusco DOP.



Musei del cibo - Domenica 10 ottobre sarà dedicata ai tour del gusto, con visite guidate, degustazioni ed intrattenimento nelle aziende dei Consorzi aderenti e nei Musei del cibo del territorio: programmi, itinerari e materiale informativo per le visite nelle aziende di produzione saranno disponibili quanto prima sul sito sottoindicato, oppure negli infopoint che nella giornata di sabato 9 ottobre, saranno presenti nelle due location di Gusti.A.Mo21, a Modena e a Carpi. Dove saranno fornite altresì informazioni sui prodotti della ristorazione, sul territorio e sulle modalità di interazione social con i canali ufficiali dell’evento.



Per maggiori informazioni: www.visitmodena.it