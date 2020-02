Milano Tattoo Convention: 25 anni di tatuaggi

Il popolo del tatuaggio si dà appuntamento presso i padiglioni di Fiera Milano City per la venticinquesima edizione di Milano Tattoo Convention, la grande kermesse che anno dopo anno si conferma come uno dei più importanti appuntamenti internazionali della tattooart e come imprescndibile punto d’incontro tra i migliori tatuatori del mondo. Sono circa 500 gli artisti del tatuaggio presenti in questa edizione, in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio. Nelle tre giornate di convention da venerdì 7 a domenica 9 febbraio, sono attesi oltre 20mila visitatori provenienti da tutta Italia e da tutta Europa.

I visitatori hanno così l’opportunità di conoscere tutti gli stili di tatuaggio, di osservare al lavoro i migliori tattoo artist del panorama internazionale e, naturalmente, farsi tatuare, trasformando la propria pelle in opera d’arte. La direzione comunica che, per motivi legati alla diffusione del Coronavirus, gli artisti provenienti dal territorio cinese hanno annullato la loro partecipazione. A fare corona al lavoro degli artisti del tatuaggio ci sono musica, spettacoli e gli immancabili e spettacolari tattoo contest che, nei tre giorni della manifestazione, premiano i migliori tatuaggi realizzati durante la convention in diverse categorie.

Oltre al miglior tatuaggio in bianco e nero, a colori, ai Best Small, Medium e Large, sono premiati, come di consueto il Best of Friday, Saturday e il Best of Show (ossia le migliori opere realizzate nelle varie dimensioni e nelle singole giornate di convention, fino all’acclamazione della migliore opera realizzata in tutta la convention). Quest’ultimo premio è uno dei riconoscimenti più importanti del Vecchio Continente.

Tra gli artisti presenti in convention spiccano i nomi di alcuni personaggi particolarmente illustri. Tra i tatuatori italiani ricordiamo Andrea Afferni, maestro del tatuaggio realistico, Simo SNT, noto per i suoi tatuaggi ai rapper più seguiti del momento, Roberto Borsi, uno dei pochi artisti italiani a tatuare con la tecnica tradizionale giapponese Tebor, Amanda Toy, famosa per i suoi tatuaggi giocosi e coloratissimi dallo stile americano tradizionale rivisitato.

Tra gli stranieri segnaliamo il coreano Haewall, famoso per i suoi full body in stile orientale; il polacco Ad Pancho, con il suo stile colorato e la sua particolare saturazione del colore, lo spagnolo Oash Tattoo, importante esponente del mondo dello stile neo-traditional; il britannico Josh Peacock l'argentino Nazareno Tubaro, uno dei maggiori rappresentanti internazionali del tatuaggio ornamentale moderno.

L’appuntamento è presso i padiglioni di Fiera Milano City MI.CO., via Gattamelata, Gate 13

Venerdì 7 Febbraio 2020 14:00 – 23:00

Sabato 8 Febbraio 2020 12:00 – 23:00

Domenica 9 Febbraio 2020 12:00 – 20:00

Informazioni e biglietti sul sito: www.milanotattooconvention.it