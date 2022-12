Milano, Stazione Centrale: a Natale Senstation On Ice

L’installazione è un vero villaggio invernale che rievoca le ambientazioni tipiche dei paesaggi nordici e offre sport e divertimento a costo zero: l’installazione nasce con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione e valorizzazione di uno dei luoghi più importanti di Milano. A dominare la scena è l’imponente Ice Rink, sul quale nel giorno dell’inaugurazione si esibiscono le scuole di pattinaggio artistico ASGA di Como e ICE LAB di Bergamo: a disposizione di chi desidera cimentarsi nei volteggi su ghiaccio ci sono 1.300 mq di percorso ghiacciato, e 1.500 mq di scenografia, ai piedi del grande abete natalizio, illuminato da 15.000 luci led. Anche la facciata della Stazione Centrale entra a far parte della scenografia grazie a un’illuminazione creativa, accesa per l’intero arco temporale dell’iniziativa. I bambini possono anche divertirsi sulla pista di snow tubing, da percorrere con appositi ciambelloni gonfiabili, distribuiti gratuitamente presso la struttura di servizio posta di fianco alla pista stessa. L’accesso sia alla pista di snow tubing che a quella di pattinaggio è gratuito: è a pagamento invece il noleggio dei pattini. Il progetto è stato concepito e realizzato da AADV Entertainment, realtà italiana consolidata nell’ideazione e produzione di format originali di live entertainment.

Un altro punto di riferimento di Senstation On Ice è offerto da un Dome, ovvero una struttura geodetica di 9 mt di diametro all’interno del quale si compie un viaggio virtuale nella Regione Calabria, main partner della manifestazione, grazie a una serie di proposte multimediali progettate per comunicare le peculiarità del territorio calabrese. Il Dome, denominato Calabria Straordinaria, ospita nelle diverse giornate, seminari e incontri a tema turismo sostenibile, sport e cultura. Sono in programma, inoltre, alcune degustazioni di prodotti della regione, la prima delle quali avviene il giorno dell’inaugurazione, dopo l’accensione dell’albero e lo spettacolo di pattinaggio. Tra le altre iniziative segnaliamo: l’8 dicembre alle ore 17 l’incontro: “Le nuove rotte del turismo sportivo tra passione e imprese”; il 17 dicembre alle ore 17, “Calabria Straordinaria: tra cinema, cultura e promozione del territorio”; e il 19 dicembre, sempre alle ore 17, “Calabria, un viaggio nell’esotico d’Europa”. Le degustazioni, gratuite fino a esaurimento posti, sono in programma nei giorni 7/8/9/10/17/18/19 e 20 dicembre nel pomeriggio; il 6 e7 gennaio 2023 nel pomeriggio. Per accedere alle degustazioni, alle quali possono partecipare tutti i fruitori delle attrazioni di Senstation On Ice, occorre munirsi di una fiche speciale a forma di soldanella. Le degustazioni sono a cura di Unione regionale cuochi Calabria.

Un secondo dome più piccolo ospita invece la casa di Babbo Natale, dedicata i più piccoli, per raccogliere le letterine e scattare una foto ricordo.

Tecnologia e materiali - L’illuminazione del villaggio è realizzata tramite luci a led, tecnologia che garantisce un basso impatto energetico. La scenografia è composta da installazioni a noleggio per la maggior parte già esistenti, che non saranno dismesse e smaltite al termine dell’iniziativa, ma conservate e riutilizzate in successive occasioni. La pista di Snow Tubing è realizzata in uno speciale materiale sintetico, che consente di praticare discipline sportive invernali ovunque in qualsiasi periodo dell’anno, in modo totalmente sostenibile. I “chiller” (i motori che alimentano la pista di pattinaggio) sono di ultima generazione in grado di ottimizzare il risparmio energetico.

Orari: Senstation On Ice è aperto tutti i giorni dal 7 dicembre all’8 gennaio

Pista Snow Tubing e Babbo Natale: dalle 10.:00 alle 19.00

Ice Rink: dalle 10.:00 alle 22:.0

24 e 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 18