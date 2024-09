A Milano, i "Mypersonaltrainer Days", tra sport e well-being

Due giorni ricchi di attività indoor e outdoor, a cui si aggiungono talk, consulti medici gratuiti e momenti di confronto con personaggi di punta del benessere in tutte le sue forme, secondo la filosofia di MypersonalTrainer. Per tutto il weekend si alternano tante attività di tendenza e adatte a ogni età: dal Silent Fitness, per muovere in sintonia corpo e mente (nelle Aree Esterne, sabato ore 11 e ore 15 e domenica ore 10.40 e ore 12.40), a discipline come Strong Nation, un allenamento high intensity nel quale la musica viene creata, nota dopo nota, per seguire e stimolare il movimento, (nell’Area Palco, sabato ore 10.40), Dynamic Hiit Workout (Area Palco, sabato ore 12) e il Groupboxing Sparring (Area Palco, sabato ore 15).