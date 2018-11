Milano festeggia Re Panettone

Il 2018 segna la seconda annata della Certificazione Re Panettone®, iniziativa che si propone di offrire prodotti freschi, naturali e artigianali non solo in occasione dell’evento, ma durante tutto l’anno presso le pasticcerie che aderiscono all’iniziativa. I prodotti certificati sono riconoscibili grazie ad un apposito marchio con ologramma sulle confezioni.



Il premio “I PanGiuso” premia, come da tradizione, il miglior panettone e il miglior lievitato innovativo: la proclamazione dei vincitori è in programma per il pomeriggio di sabato 17 novembre. L’area Incontri è il luogo perfetto per ascoltare gli interventi dei relatori e per assaporare una fetta di panettone, sia nella versione dolce che in quella salata e farcita, accompagnati da vini per panettone, selezionati da Civiltà del bere, rivista enologica.



Ci sono anche il classico gioco a quiz, “Un panettone per chi conosce il panettone”, il laboratorio “Crescendo”, riservato ai bambini e le “Prove d’Artista”, veri capolavori dei pasticceri presenti. Confermata anche la possibilità di acquistare il panettone artigianale a prezzo bloccato, quest’anno a 26 euro al kg.



INGRESSO: Invito scaricabile gratuitamente dal sito www.repanettone.it e da presentare all’ingresso stampato o direttamente sul cellulare.

MegaWatt, via Giacomo Watt 15, Milano

ORARI: Sabato 17 Novembre - dalle ore 10.00 alle 20.00

Domenica 18 Novembre - dalle ore 10.00 alle 19.00