Maestrod’olio in Toscana, quando il sapore diventa arte

Dopo la quarantena finalmente si riparte insieme a Pietrasanta, un delizioso borgo nel cuore della Versilia con l’evento Maestrod’olio sabato 29 e domenica 30 agosto 2020.



Olio d'oliva al top - Il centro della città del marmo, nella location del Chiostro di Sant’Agostino, ospiterà una kermesse delle migliori aziende di olio extravergine artigianale e artigiani del gusto che faranno conoscere i propri prodotti di eccellenza. Maestrod’olio in Pietrasanta sarà una mostra dell’olio di qualità italiano e l’occasione per poter celebrare insieme le Corone Maestrod’olio della guida Terred’Olio 2020 attraverso la loro premiazione sabato 29 alle ore 19:00. Un’occasione unica per degustare gli ultimi oli dell’annata, in attesa della nuova frangitura, ma anche per scoprire i prodotti di nicchia, che spesso non se ne conosce l’esistenza.



La piccola Atene - La scelta della “piccola Atene” della Versilia, così veniva definita dagli artisti che l’hanno vissuta un tempo tra cui Folon e Mitoraj e che tutt’ora la vivono come i grandi maestri Fernando Botero, Giuseppe Carta, Andrea Roggi e Fabio Viale, è così descritta dall’organizzatore Fausto Borella: “E’ uno dei luoghi più suggestivi e magici del Tirreno. Da sempre meta turistica estiva, grazie ai suoi dieci chilometri di costa con oltre 450 stabilimenti balneari, ristoranti e strutture ricettive, che accolgono da Forte dei Marmi a Viareggio centinaia di migliaia di vacanzieri. L’accoglienza avuta dall’amministrazione pietrasantina, nel portare un evento di tale portata è stata davvero calorosa e non potevamo rifiutare un’occasione del genere”, continua il presidente Maestrod’olio. “Dovevamo svolgere la kermesse a giugno, ma poi il Covid ha posposto di qualche settimana l’evento di enogastronomia”.



Prodotti straordinari - Un evento a ingresso gratuito, per tutti i curiosi che si godono gli ultimi giorni di vacanza in Versilia, per i sommelier e gli appassionati e per i ristoratori e gli addetti ai lavori dell’ospitalità della costa tirrenica, per inserire nella propria attività, dei prodotti straordinari, e dare al consumatore un’offerta nuova e stimolante.



Per maggiori informazioni: www.maestrodolio.it/maestrodolio-in-pietrasanta