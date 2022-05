Lunigiana, una terra tra arte e performance

Chi preferisce l’architettura trova borghi, castelli, pievi medievali e molto altro ancora: tutto questo avviene grazie all’iniziativa “Lunigiana Land Art” , progetto vincitore dell’Avviso pubblico “Borghi in Festival” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L’iniziativa costituisce un vero e proprio festival diffuso, in corso fino al prossimo 3 luglio nei 12 comuni della Lunigiana, in provincia di Massa Carrara.

, alla scoperta di un territorio affascinante, situato a cavallo di tre regioni. Le proposte spaziano dall’allo, fino naturalmente allenei luoghi meno noti, ma altrettanto affascinanti. Lafa la sua parte, come pure il, costellato di architetture medievali e boschi ancora incontaminati. In primo piano, l’arte, dato che l’intero progetto nasce dall’azione cardine “On Site”, programma di residenze d’artista e workshop, con 12 artisti in dodici comuni - Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo (capofila), Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri - del territorio lunigianese.

Durante la loro permanenza, gli

artisti

Stefano Azario,

incontrano pubblico e abitanti in svariate occasioni, dalle presentazioni inaugurali della loro permanenza, alla restituzione finale e nel week-end conclusivo dal 30 giugno al 3 luglio 2022, quando sarà possibile ammirare tutte le opere realizzate dagli artisti invitati. Oltre agli appuntamenti previsti dal main programme, nel mese di giugno si tengono laboratori gratuiti condotti da Marina Caneve, Cesura, Felicity Hammond e Jacopo Benassi per la produzione di lavori collettivi e site-specific. Da segnalare, in particolare, l’appuntamento con il fotografoin calendario per il 17 giugno. Tra i prossimi eventi ricordiamo tra gli altri:

SABATO 28 MAGGIO: Fosdinovo segreta -

DOMENICA 29 MAGGIO: Alla Pieve di Sant’Andrea, Montedivalli – Podenzana -

DA VENERDÌ 3 GIUGNO A SABATO 11 GIUGNO: Cesura Photobuster workshop - Valli di Zeri –

Visita guidata per 20 persone alla scoperta di un borgo di strada con un meraviglioso panorama. Da qui si può osservare lo sviluppo della Via Francigena di fondovalle nella zona di Sarzana, Luni e Bocca di Magra. Un borgo molto suggestivo dominato dal Castello Malaspina. Durata: 1 ora.Visita guidata per 20 persone alla pieve romanica, restaurata nel 2011 dopo un periodo di decadenza. È situata nella parte di Lunigiana che sconfina in Val di Vara, lungo la strada percorsa dai pellegrini per raggiungere Santiago de Compostela.Il borgo di Zeri si trasforma in laboratorio di produzione gratuito. Cesura Photobuster è un progetto di residenza culturale fotografica realizzato da Cesura per documentare territori italiani e internazionali con un approccio autoriale e indipendente. Un gruppo di fotografi si concentra su un territorio specifico per un tempo limitato; il lavoro collettivo viene poi editato ed esposto alla fine della residenza in una mostra in loco. L’evento di apertura della mostra e condivisione del risultato è in programma alle 18.30 di sabato 11 giugno al Rifugio Zum Zeri. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti i fotografi residenti nelle tre regioni.





SABATO 4 GIUGNO - Bagnone segreta

DOMENICA 5 GIUGNO - Pontremoli medievale -

DOMENICA 12 GIUGNO – Chromakeys - Castello Malaspina di Terrarossa -

GIUGNO E LUGLIO 2022 - In cerca della retta via -

Stefano Azario

appuntamenti sono gratuiti e su prenotazione

- Centro storico di Bagnone - Visita guidata per 20 persone. Passeggiata nel borgo di Bagnone, edificato su una serie di suggestive gole e cascate naturali e considerato uno dei più pittoreschi di tutta la Toscana, grazie ai suoi vicoli porticati e piccoli ponti in pietra. Durata: 1 ora circa.Centro storico di Pontremoli - Visita guidata per 20 persone. Un itinerario dedicato alla cittadina medievale sulla Via Francigena, che costituisce la porta della Toscana ed è ricca di storia e tradizioni, Durata: 2 ore circa.Come anteprima e spin-off del celebre festival MutaMenti, l’Istituto Valorizzazione Castelli propone domenica 12 giugno alle 21:30 il concerto esclusivo di Chromakeys, un nuovissimo quartetto tra i più interessanti del nostro jazz. La formazione propone un sound trascinante e coinvolgente sospeso tra jazz, rock e funk.“Tagliata anticamente dalla Via Francigena ed ora da un’autostrada, la Lunigiana rimane una terra poco conosciuta e di passaggio. Per caso o per destino vent’anni fa la mia famiglia ha messo radici in un bosco in zona ma poco dopo siamo ripartiti. In cerca della retta via, ora viaggio per questi comuni a caccia e a pesca di immagini che siano impressioni e osservazioni da custodire”. Con il suo progetto, il fotografosi propone di conoscere meglio luoghi e persone che oggi, per nascita, per caso o per scelta, abitano questi luoghi. I set nei 12 comuni saranno occasioni di incontro e scambio tra autore e soggetti. Azario racconterà del suo progetto a Bagnone venerdì 17 giugno alle 18.30 per presentarlo poi all’interno del weekend conclusivo in programma dal 30 giugno al 3 luglio a Pontremoli.Tutti gli; ogni iniziativa è condivisa sui social (Facebook, Instagram, YouTube), il programma completo e tutte le informazioni relative a ogni evento sono al sito ufficiale www.lunigianalandart.it