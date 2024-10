Lucca Sicula celebra la Sagra dell’Olio

L’olio extravergine di oliva è protagonista, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, della venticinquesima edizione della Sagra dell’Olio di Lucca Sicula, grazioso borgo siciliano in provincia di Agrigento. L’evento, che dal 1999 celebra uno dei prodotti simbolo del territorio, costituisce un momento di aggregazione e di festa per i mille abitanti del paese, un’occasione per esaltare le eccellenze gastronomiche locali e, allo stesso tempo, l’economia agricola che ruota attorno alla produzione dell’olio, linfa vitale del paese. In questi tre giorni di festa, con musica, gastronomia e spettacolo, Lucca Sicula si trasforma in un crocevia di sapori e tradizioni, celebrando non solo l’olio, ma anche l’identità stessa di una comunità legata alla sua terra.