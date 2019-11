Le sagre con i sapori che anticipano il Natale

Natale si avvicina e le atmosfere delle sagre e degli appuntamenti si colorano di atmosfere ancora più festose. Come sempre, gli eventi gastronomici del fine settimana sono numerosi: abbiamo scelto i più gustosi in programma dal 29 novembre – 1° dicembre in tutta Italia.

FUMS, PROFUMS, SALUMS - Sutrio (Udine) – Festa di sapori friulani domenica 1° dicembre nel borgo di Sutrio, trasformato per l’occasione in laboratorio di sapori e profumi. Grande protagonista è il salame, re della tavola carnica: per scoprirlo c’è un vero itinerario di gusto lungo le strette viuzze lastricate e tra le antiche case con tappe di degustazione, ospitate nei caratteristici cortili e sotto gli antichi porticati del paese. C’è anche un'area adibita alla dimostrazione dei lavori di norcineria. Tra i prodotti tipici da scoprire ecco il musét (cotechino), salami di cervo e di daino, pancette, marcundela (polpetta avvolta in una rete di intestino del maiale), schultar (spalla cotta affumicata tipica di Timau), prosciutto crudo di Sauris e molto altro, in particolare i tipici formaggi di malga. INFO: www.facebook.com/proloco.sutrio.

IL NATALE DEI PICCOLI - Luvigliano di Torreglia (Padova) – Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre i bambini sono protagonisti di una bella festa a Villa dei Vescovi, raffinata dimora cinquecentesca del FAI (Fondo Ambiente Italiano), situata nel Parco Regionale dei Colli Euganei. Ad aspettare i bambini e le loro famiglie ci sono Babbo Natale e i suoi Elfi con un ricco programma di giochi, dalla caccia al tesoro alla ricerca della cassetta delle letterine, al laboratorio per creare biglietti di auguri, decorazioni chiudipacco e altri piccoli capolavori. Per mamma e papà, invece, la villa è aperta per tutta la giornata con visite guidate. INFORMAZIONI: www.fondoambiente.it.



VINS EXTRÊMES - Forte di Bardes (Aosta) - I migliori produttori della "viticoltura eroica", quella cioè realizzata interamente a mano e in praticata in contesti estremi, di tutte le regioni europee dell'arco alpino si riuniscono al Forte di Bard, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre. Due giorni per conoscere, imparare ma soprattutto degustare questi vini "estremi", prodotti in territori d’alta quota o comunque in contesti difficili per esposizione o clima, e proprio per questo straordinari e unici. In occasione dell’evento ci sono tariffe agevolate per la visita a tutti gli spazi espositivi permanenti e temporanei del Forte, disponibili in quei giorni. Orari e costi: dalle ore 10.00 alle 18.30. Biglietto: € 20 per la singola giornata, € 30 per le due giornate. Degustazioni guidate. € 15 (solo su prenotazione). INFO www.vins-extremes.it.



RE PANETTONE - Milano - Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il dolce natalizio milanese per eccellenza si mette in mostra al MIND Milano Innovation District, il polo dell'innovazione su cui nel 2015 sorgeva Expo. Una grande festa per i produttori artigianali e per i buongustai che possono approfittare di assaggi gratuiti e delle migliori produzioni di oltre 40 forni artigianali, alla scoperta di curiosità e segreti del dolce natalizio. Tutti i prodotti sono preparati con ingredienti del tutto naturali, senza conservanti e assolutamente certificati, INFORMAZIONI www.repanettone.it.



ARTE E SAPORI... ASPETTANDO IL NATALE - Santo Stefano d'Aveto (Genova) - Atmosfere natalizie con tanto di frittelle e vin brulè, con i Mercatini e la Casa di Babbo Natale, da sabato 30 novembre a domenica 22 dicembre. Tutti i sabati e le domeniche di dicembre vedono le strade e gli angoli più suggestivi del borgo, il castello, il fiume, illuminarsi con i riflessi delle luci dei mercatini di Natale, con stand aperti a orario continuato dalle 10.00 alle 18.00 nel Bocciodromo Arvigo. Ci sono anche la Casa di Babbo Natale, laboratori creativi per i bambini e musiche di fisarmonica. INFORMAZIONI www.unamontagnadiaccoglienza.it.



SAGRA DI SUVERETO, SAGRA DEL CINGHIALE - Suvereto (Livorno) - Domeniche di gusto nella campagna toscana con la deliziosa carne di cinghiale preparata seguendo le ricette locali, servita in un'atmosfera tipicamente medievale. Appuntamento il 1° e l’8 dicembre con tanta buona gastronomia, mostre, spettacoli di strada, rievocazioni storiche con arcieri, musici e insegne lungo i vicoli, le piazzette, i chiostri e i gioielli d'arte del borgo, nell’atmosfera festosa delle tradizioni contadine, Ci sono il mercatino dell’artigianato e delle produzioni locali, artisti del legno e del metallo e soprattutto tante gustose ricette della cucina tipica locale, olio e il vino. INFORMAZIONI www.suvereto.net



BRUNELLO A PALAZZO - Fondi (Latina) - Fondi, cittadina laziale a metà strada tra Roma e Napoli, dedica una serata alle degustazioni del Brunello di Montalcino proposto dalle migliori etichette italiane. Sabato 29 novembre il prestigioso vino toscano incontra la gastronomia tipica del territorio Pontino. Si comincia alle 19.00 con un seminario sulla storia di questo vino, eccellenza del territorio italiano. In contemporanea apriranno i banchi di degustazione con percorsi guidati e abbinamenti creati per l'occasione. L’ingresso è a posti limitati ed è necessaria la prenotazione sul sito dell’evento. INFORMAZIONI www.associazionedecant.it



SAGRA DEL FAGIOLO DI CONTRONE Controne (Salerno) – Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre si svolge l’edizione numero 37 di una bella sagra dedicata al Fagiolo di Controne. Il paese è incastonato in una splendida cornice di campi e uliveti che si spingono fino alle pendici del massiccio degli Alburni: la particolare conformazione della roccia locale, ricca di carbonati non molto profonda che si distende sotto il suolo, ha generato terreni freschi e fertili che conferiscono alla varietà locale del fagiolo buccia sottile e facilità di cottura. Le varietà di fagioli che si coltivano in questa zona sono numerose: ci sono il fauciariello (la cui forma ricorda la falce), il lardariello, il suscella e il minichella tutti di colore terreo-bruno e leggermente picchiettati. Ma a fare la parte del leone è l’ecotipo bianco: un fagiolo piccolo dai semi bianchissimi, di forma tondeggiante e leggermente ovoidale, senza macchie né occhi. In occasione della sagra si possono assaggiare tanti piatti tipici della zona preparati con il bianco di Controne e conditi con olio extra vergine di oliva ottenuto da cultivar autoctone. Informazioni: sulla pagina Facebook ufficiale. www.facebook.com/sagrafagiolocontrone.ufficiale.