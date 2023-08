Le migliori sagre all'insegna del gusto dei prossimi giorni

SAGRA DEL MARUBINO, Casteldidone (Cremona) - Il celebre tortellino di carne ai tre brodi, protagonista dei grandi pranzi natalizi e pasquali della tradizione locale, viene celebrato a Casteldidone, piccolo paese della provincia di Cremona. In occasione della sagra che durerà fino a sabato 26 agosto il Marubino farà da re della tavola, ma si potranno gustare anche altri piatti tipici locali. Preparato da mani esperte secondo la ricetta tradizionale, il tortellino di carne sarà servito in vari modi e accompagnato da altri piatti della cucina tipica Casalasca per deliziare tutti i tipi di palati, anche quelli più raffinati. Il servizio garantito in spazi coperti. Sono previste dal calendario diverse serate che ospiteranno eventi musicali a partire dalle 19.30. Informazioni: www.facebook.com



SAGRA DELLA PORCHETTA ITALICA DI CAMPLI, Campli (Teramo) - Continua fino al 23 agosto a Campli, in Abruzzo, la 52^edizione della Sagra della Porchetta Italica. Si tratta della più antica sagra abruzzese (risale infatti al 1964) e della più importante in Italia dedicata alla porchetta. Campli è custode di tante tradizioni siano esse religiose, culturali, etnoantropologiche e gastronomiche, ma quella della preparazione della porchetta è tra le più antiche. Per ogni camplese la porchetta significa quindi qualcosa d'atavico, rappresenta una cultura culinaria che da secoli e secoli si è tramandata per generazioni. È per questo che la Sagra della Porchetta ha sempre attirato migliaia di visitatori da ogni dove. L'appuntamento vedrà svanire nella pancia di deliziati avventori oltre 100.000 panini fumanti di rinomata porchetta, con 200 e più maiali arrostiti in appena 6 giorni. Numeri impressionanti per una sagra di fortissimo richiamo, durante la quale si svolgerà anche una gara per scegliere la miglior pochetta. Informazioni: www.sagradellaporchettaitalica.com



SAGRA DELLA BRACIOLA, Montecorvino Rovella (Salerno) - La Sagra della Braciola taglia quest’anno il traguardo della 43^ edizione e si svolgerà dal 25 al 28 agosto nell’antico borgo campano di Montecorvino Rovella in provincia di Salerno. La preparazione delle braciole inizia alle 5 del mattino, la carne bovina viene condita, arrotolata e messa a cuocere in pentoloni di rame, da una quindicina di volontarie. La braciola viene servita, come da tradizione, in un panino delle dimensioni di circa 30 centimetri. Il pane utilizzato è sfornato nel pomeriggio, alle 16, così da mantenere la fragranza. Si stima che vengano preparate una media di 3.000 braciole al giorno. Da qualche anno, viene offerto anche un piatto di pasta (pennette) condite con il sugo e le stesse braciole: mediamente si consumano 500 piatti di pasta al giorno. Olio e vino arrivano direttamente dal territorio. Informazioni: www.facebook.com



SAGRA DEL CECATIELLO, Paupisi (Benevento) - La sagra che si svolgerà dal 25 al 30 agosto vedrà protagonista il cecatiello. Una pasta tipica del Sannio, preparata con farina di grano duro, acqua e sale, condita con ragù di carne e una spolverata di formaggio. L’evento, nato nel 1973 come piccola sagra, è cresciuto di anno in anno diventando uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi della Campania. La sagra, dedicata alla gustosa pasta fatta in casa e a tutte le ricette tipiche locali, nelle ultime edizioni si è arricchita di tanti spettacoli musicali e di artisti di strada, a cui è dedicato un seguitissimo Festival, e di tante altre iniziative culturali che hanno reso l’evento ancora più bello e suggestivo. Per la 50^ edizione è previsto un percorso enogastronomico con 2500 posti a sedere e nelle varie giornate sono in programma diversi intrattenimenti: musica, spettacoli, attività all’aria aperta. Informazioni: www.facebook.com



SAGRA DEL PESCE, Letojanni (Messina) - La Sagra del pesce a Letojanni, in programma il 25 agosto, dal 2013 è un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di cucina e non solo del programma estivo di questo borgo in provincia di Messina. Si tratta di un'occasione per scoprire una delle tradizioni culinarie più importanti della zona, ma anche per scoprire un borgo che ha tanto da offrire, sia dal punto di vista architettonico che folkloristico e delle tradizioni. In paese si potranno visitare la chiesa di San Giuseppe del 1700 in stile neogotico, il Museo d’Arte e Cultura Siciliana all’interno di un palazzo del 1800, il Palazzo Silipigni con accanto la Torre Baglio. Una tappa d’obbligo saranno le sue belle spiagge. Durante le giornate della manifestazione sarà possibile provare tantissime specialità di pesce, preparate al momento con ingredienti freschissimi. Inoltre, verranno organizzati spettacoli, concerti musicali, show cooking e si potrà passeggiare fra i tantissimi stand che propongono non solo cibo, ma anche artigianato locale e molto altro ancora. Informazioni: www.prolocoletojanni.it



