L’Acquario di Genova riapre al pubblico

L’Acquario di Genova torna ad accogliere i visitatori nel pieno rispetto delle normative anti-Covid , per garantire la sicurezza di tutti. Si potrà passeggiare tra le vasche, ammirare i giochi dei delfini e la bellezza di tutte le creature marine ospitate nell’acquario più grande d’Europa dal lunedì al venerdì, tra le ore 11.00 e le ore 18.00 (ultimo ingresso ore 16.00), mentre nelle giornate di sabato e domenica la struttura resta chiusa.

I biglietti si acquistano anche online, sul sito dell’Acquario (www.acquariodigenova.it ): questa modalità è di acquisto è di gran lunga la migliore perché solo gli ingressi acquistati in questo modo garantiscono al 100% l’ingresso in struttura, dato che il numero di ingressi è limitato per questioni di sicurezza.

L’Acquario informa inoltre che la validità dei biglietti che non è stato possibile utilizzare a causa della chiusura (inclusi premi catalogo Fidaty Esselunga e biglietti iltuoticket.it) è stata prorogata al 31.12.2021 La validità degli abbonamenti annuali Acquariopass sarà prorogata di un periodo pari a quello di chiusura della struttura. Chi è in possesso di biglietto Open, abbonamento AcquarioPass, biglietto premio Fidàty Esselunga o di un biglietto acquistato su iltuoticket.it deve comunque prenotare la data e la fascia oraria scelti per la visita.

Nel corso del mese di marzo sono previste particolari promozioni con ingressi scontati sia per gli adulti che per i bambini. Tutte le informazioni sono online sul sito dell’Acquario, sul quale è anche possibile prenotare e acquistare direttamente gli ingressi per la visita.