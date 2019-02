La solidarietà arriva al centro commerciale

I centri commerciali sono importanti luoghi di aggregazione: per questo la Croce Rossa Italiana e i centri commerciali d’Italia associati al CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali) hanno scelto di utilizzare questi spazi per promuovere la cultura della cittadinanza attiva e i valori umanitari con una serie di attività di sensibilizzazione e lanciare, domenica 24 febbraio in oltre trecento centri commerciali e outlet in tutta Italia. una raccolta fondi da destinare all’acquisto di nuove ambulanze.

I centri commerciali sono le nuove piazze italiane e social hub, in particolar modo nelle aree più periferiche: sono luoghi che vengono percepiti come sicuri, puliti, condizionati, in cui fare shopping, ma anche consumare un pasto a prezzi ragionevoli, in cui l’offerta di servizi e intrattenimento è sempre più varia.



Domenica 24 febbraio i volontari della Croce Rossa Italiana saranno perciò presenti nei 313 centri commerciali aderenti all’iniziativa con un corner adibito alla raccolta fondi. In ogni postazione verranno anche organizzate numerose attività di promozione di stili sani di vita, quali ad esempio la misurazione della pressione arteriosa, donazione del sangue, lezioni informative di primo soccorso (rianimazione cardio-polmonare, manovre di disostruzione pediatriche, uso del defibrillatore semi-automatico).



L’elenco dei centri aderenti all’iniziativa è online sul sito: www.centricommercialisolidali.it