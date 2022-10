Kumi Festival: ad Ancona la salute di corpo e anima

La manifestazione, diretta dallo psicoanalista

Massimo Recalcati

Federico Leoni,

Comune di Ancona

Fondo Mole Vanvitelliana,

Jonas Ancona

con il coordinamento scientifico del filosofoorganizzato dale dala cura diper le attività sul territorio, come sua consuetudine allarga lo sguardo per cerchi concentrici: l'interrogazione sul fine vita si estende al tramonto di mondi culturali, di assetti geopolitici e di grandi narrazioni storiche valide fino a poco tempo fa; senza tralasciare la catastrofe climatica che procede inarrestabile e determina la fine del mondo così come lo abbiamo conosciuto; e infine spingendosi fino all’universo, che non sfugge alla legge della vita e della morte.

“Il tema del fine vita chiude un ciclo aperto a suo tempo con l'edizione del festival dedicata a L'origine della vita” dichiarano Massimo Recalcati e Federico Leoni. “La crisi pandemica che ha colpito le nostre società non ha fatto che rendere più drammatica un'esperienza che interroga da sempre la vita umana”.

Ad animare la

Mole Vanvitelliana,

Le lectio magistralis

Dialoghi e Conversazioni

Ritratti

Visioni

Tè e Aperipsì.

isola pentagonale artificiale nel porto di Ancona, un tempo lazzaretto della città e ora luogo simbolo della Cura, c’è un denso programma di incontri e dibattiti.c sono l’occasione per incontrare grandi esponenti della psicoanalisi, della filosofia, della letteratura e della scienza; ini approfondiscono idee e punti di vista differenti. Ci sono poi idi importanti figure della cultura occidentale; leper esplorare il tema del 2022 anche attraverso il cinema; e momenti di conversazione attorno a un tè o a un aperitivo con giovani relatori che prendono spunto da grandi figure della poesia e della letteratura per affrontare i temi cardine della psicoanalisi in Psicologia da

E ancora Eventi Speciali, tra cui la rappresentazione di Amen, il primo testo teatrale di

Massimo Recalcati,

Kim Rossi Stuart

Mariangela Gualtieri

in scena per la prima volta ad Ancona; l’incontro tra il direttore del festival e l’attore e registache presenta in anteprima il suo nuovo film Brado; Morire dal ridere di Moni Ovadia; e l’appuntamento che chiude la manifestazione con la poetessae il suo rito sonoro sul tema del lutto.

