Jesi, Brand Festival: al via la terza edizione

Un appuntamento che, nell’edizione 2019, ha deciso di alzare il livello della qualità e del valore offrendo una settimana ricca di momenti durante i quali si parla di brand, impresa, cultura, territorio, comunicazione e molto altro. Brand Festival 2019 deve essere un’opportunità per lasciarsi ispirare, contaminare e dialogare insieme. Si parte da Jesi ma questo è un festival davvero nazionale, tra i migliori oggi presenti sul territorio, questo il pensiero di Paolo Iabichino che ha assunto la direzione scientifica dell’evento al quale regala la parola consapevolezza. Quella consapevolezza necessaria per continuare a crescere generando valore e virtuosismo positivo.



Brand Festival nasce da un’idea di Graziano Giacani che sottolinea come questo sia un festival capace di coinvolgere davvero tutti in modo trasversale. Tutto inizia in provincia ma abbiamo saputo guardare al paese con attenzione sapendoci rendere riconoscibili attraverso le nostre peculiarità. Brand Festival inteso come rivoluzione nel senso positivo del termine perché siamo partiti dal modello marchigiano di pensare, lavorare, fare impresa per farne qualcosa di più e più grande. Un desiderio diventato realtà attraverso il quale affrontiamo il tema dell’identità in modo profondo unendo la persona, il territorio e la comunicazione.



Jesi, nelle Marche e al centro dell’Italia diventa, davvero, esempio di innovazione: l’identità di un territorio di provincia come esempio positivo a cui ispirarsi è un segnale forte che merita fiducia e sostegno costante questo il pensiero espresso dal sindaco Massimo Bacci.

Per informazioni: www.brandfestival.it