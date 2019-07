In tutta Italia, tante sagre di gran gusto

SAGRA DELLA SELVAGGINA - Saint-Nicolas (Aosta) – Appuntamento sulle montagne valdostane tra buona cucina e antiche tradizioni nel borgo montano di Saint-Nicolas, che da giovedì 25 a domenica 28 luglio celebra la tradizionale sagra in onore della selvaggina locale. Tanti buoni sapori, mercatino dell'antiquariato, serate danzanti e visite guidate, INFORMAZIONI presso la Pro Loco Saint Nicolas www.comune.saint-nicolas.ao.it.



MISS ANGURIA - Novellara (Reggio Emilia) – Il delizioso frutto rosso simbolo stesso dell’estate, è protagonista della sagra che anima il borgo emiliano da venerdì 26 a domenica 28 luglio. Ci sono gare per premiare il cocomero più grande, quello più dolce e il vino artigianale migliore. Ci sono anche momenti di musica e ballo, la rievocazione degli antichi mestieri e una mostra sulle valli. INFORMAZIONI - www.facebook.com/proloco.novellara .



FESTIVAL NATURAE - Lido di Classe (Ravenna) - Un festival nato per promuovere le meraviglie naturalistiche della zona: è articolato in sei giornate a tema, uno per ciascun giorno, per declinare i diversi aspetti del rapporto tra uomo e natura. Si comincia lunedì 22 e si continua fino a domenica 28 luglio, con eventi sul tema "il rapporto tra l'uomo e la natura", proiezioni di film all'aperto, escursioni, concerti, laboratori, mostre, degustazioni. Il Festival prende il via a Lido di Classe, ma prevede appuntamenti in location open air, tra cui la Riserva Naturale della Duna Costiera Ravennate e la foce del Torrente Bevano, Il Cinema Arena del Sole, Il Giardino Selvatico, Il Parco del Delta del Po e Ravenna. INFORMAZIONI www.festivalnaturae.it.



FIERA DELLO SCALOGNO IGP DI ROMAGNA - Riolo Terme (Ravenna) - Il gusto del prelibato scalogno locale è tutto da scoprire all'ombra della rocca di Riolo Terme, da giovedì 25 a domenica 28 luglio. Le vie centrali del paese ospitano i produttori mentre al Parco Pertini è installato uno stand gastronomico con ricchi menù a tema in cui lo scalogno, capace di esaltare tutti i sapori a cui si accompagna, è preparato in tutte le varianti possibili, tra cui i fiori di cipolline e salsa di scalogno, tagliolini allo scalogno, polenta al ragù di scalogno, salsiccia di castrato allo scalogno, fiorentina di struzzo con tartare allo scalogno, frittate di scalogno. Le serate sono allietate da musica, spettacoli e intrattenimento. Ingresso gratuito. INFORMAZIONI: www.imolafaenza.it .



SAGRA DEL FUNGO PORCINO CON POLENTA - Massa Macinaia di Capannori (Lucca) – I buoni sapori del bosco sono al centro di ben cinque gustosi weekend, fino a domenica 28 luglio, e di numerosi piatti della cucina tradizionale, accompagnati da ottimi vini locali. Protagonisti sono i preziosi funghi porcini della Garfagnana da gustare con la polenta di farina di mais macinata a mano, oppure con le penne o con i crostini di polenta. E per secondo ci sono ottime carni grigliate, dessert e la tradizionale Torta co' Becchi. La colonna sonora è assicurata dalle migliori orchestre di liscio della zona. INFORMAZIONI: Pagina Facebook dedicata.



SAGRA DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI TIPICI - Spina di Campello sul Clitunno (Perugia) – Da sabato 27 luglio a domenica 3 agosto il tartufo si gusta sulle bruschette, sulle frittate, sugli gnocchi e sugli strangozzi, un formato di pasta tipico dell’Umbria, sulla polenta e sulle carni, in un menù dal forte profumo di scorzone Giunto alla 36esima edizione, l’evento anima le suggestive vie del borgo tra suggestivi paesaggi montani e intrattenimenti per i visitatori di ogni età. Ogni sera a partire dalle 19.30 è grande protagonista la buona cucina in una manifestazione che, non a caso, nel 2016 è stata riconosciuta dall’Unione Nazionale Proloco Umbria come una delle “Sagre eccellenti dell’Umbria”. INFO: www.prolocospina.it.



SAGRA DELLE SAGNE STRASCIATE - Paganico Sabino (Rieti)- Domenica 28 luglio si svolge una bella sagra per scoprire il piatto più rappresentativo di questo antico paese sulle rive del Lago del Turano: Le sagne sono una sfoglia lavorata a mano con farina, acqua e uova e strappata in piccoli lembi, cotti e conditi con i prelibati funghi porcini raccolti nei boschi della zona. Il risultato è una vera e propria prelibatezza da gustare a partire dalle 12.30, insieme a un secondo a sorpresa con contorno e al vino rosso locale, presso il Centro Diurno con posti coperti da capienti tensostrutture. www.paganicosabino.org/.



FESTA DELLA CIPOLLA DI VATOLLA - Vatolla di Perdifumo (Salerno) - Cinque lunghi weekend tra luglio e agosto, nella natura del Parco del Cilento, per scoprire uno dei prodotti principali di questo territorio: la cipolla di Vatolla. Si comincia sabato 13 luglio e si va avanti fino a domenica 25 agosto. La cipolla locale è dolce, dal colore bianco-dorato e dalla forma allungata, da scoprire nelle frittelle, oppure gratinata, nella zuppa, alla parmigiana, sulla pizza, in frittata e in mille altri modi. Ci sono anche laboratori didattici, serate danzanti e canti popolari. INFORMAZIONI: www.cipolladivatolla.com.



MARANGIANE IN FESTA - SAGRA DELLA MELANZANA - Castri di Lecce (Lecce) - Una festa di sapori in Salento: Piazza Paperi a Castri di Lecce è il teatro di una bella sagra all’insegna dei buoni sapori mediterranei: grande protagonista è la melanzana, da gustare in mille varianti da venerdì 26 a lunedì 29 luglio. Ci sono balli, canti e tanti buoni piatti. Da gustare: la parmigiana classica, le polpette, le "sagne cannulate" (pasta ritorta fatta in casa) con l'impasto di melanzane, le melanzane saltate in padella con pomodoro fresco, e accostate a bruschette ed arrosti. E per dessert la parmigiana di melanzane al cioccolato. INFORMAZIONI www.comunecastri.le.it .