In Emilia-Romagna torna “Oh che bel Castello!”

Due weekend ricchi di emozioni autentiche e suggestive atmosfere nei manieri storici dell’Emilia-Romagna, con la settima edizione di “Oh Che Bel Castello!”, l’iniziativa che promuove l'apertura straordinaria di castelli, rocche e manieri storici in Emilia-Romagna con tanti eventi speciali per tutta la famiglia. Dopo l’appuntamento di sabato 18 e domenica 19 ottobre, si replica sabato 25 e domenica 26 ottobre e si prosegue fino a dicembre. Sono tante le iniziative che animano i castelli e i borghi più belli della regione, alcune della quali a pagamento, visite a lume di candela, cacce al tesoro, colazioni nobiliari, arte, libri, sapori e misteri. L’iniziativa è a cura di Apt Servizi Emilia-Romagna, in collaborazione con il circuito dei Castelli dell’Emilia-Romagna e i Castelli del Ducato.