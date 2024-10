Nel cuore delle città italiane nella Giornata del trekking

IL TEMA DI QUEST’ANNO - Ideata dal Comune di Siena nel 2003, la manifestazione si è affermata con successo negli anni come appuntamento di riferimento nel panorama del turismo lento e sostenibile. Rappresenta un’occasione per riscoprire le bellezze nascoste delle città italiane. Camminare permette di osservare i dettagli, immergersi nell’atmosfera autentica dei luoghi e apprezzare non solo i monumenti iconici, ma anche gli angoli meno conosciuti e i segreti che ogni città custodisce. Le date della Giornata del Trekking possono variare in base alla località: tutte le info su www.trekkingurbano.info. Con il sottotitolo “Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio”, la manifestazione di quest’anno si propone di esplorare il legame tra il paesaggio urbano, la memoria storica e l’ingegno umano, valorizzando il patrimonio verde delle nostre città e promuovendo un turismo lento e sostenibile. Inoltre, mercoledì 30 ottobre, Siena ospiterà la prima edizione dell’Urban Trek Summit, un convegno che metterà al centro la condivisione di esperienze e best practices sul mondo del turismo in Italia e che vedrà la firma della prima carta dei valori del trekking urbano.



L’ANIMA GREEN DELLE CITTÀ - La manifestazione si concentrerà sull’anima green delle città e sull’osservazione di come natura e paesaggio urbano si fondono e dialogano con l’arte e la storia. La XXI edizione invita i partecipanti a osservare come ogni città, con il suo patrimonio naturale e artistico, rappresenta un vero e proprio racconto vivente in cui il paesaggio è plasmato dall'uomo, ma al contempo conserva la sua identità naturale. Attraverso il trekking urbano è possibile comprendere come l’ambiente e le opere dell'uomo siano legati indissolubilmente, e riflettere sull’evoluzione della memoria storica e culturale delle città italiane. Questo dialogo tra artificio e natura sarà il filo conduttore dei percorsi di trekking urbano originali che ogni città ha ideato: dalle passeggiate lungo i fiumi cittadini e i sentieri verdi che attraversano parchi e giardini, le vie d’acqua, alle escursioni tra i vicoli storici e le architetture medievali, arricchiti da racconti e aneddoti che sveleranno i segreti di monumenti, chiese, palazzi antichi e personaggi illustri che hanno segnato la storia locale.