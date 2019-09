Genova: il Salone Nautico e le barche più belle del mondo

Genova: le barche più belle del Salone Nautico 2019 Ufficio stampa 1 di 13 Ufficio stampa 2 di 13 Le ammiraglie del Salone 2019: per il motore ecco il Sanlorenzo SD126 del Cantiere Sanlorenzo, lungo 37,95 metri Ufficio stampa 3 di 13 L'ammiraglia a vela: lo Swan 78 del Cantiere Nautor’s Swan, 25,66 metri fuori tutto. Ufficio stampa 4 di 13 L'ammiraglia delle imbarcazioni pneumatiche: è il Black Shiver 220jet del Cantiere Novamarine, 22 metri di lunghezza. Ufficio stampa 5 di 13 Per la categoria Charter: la "Signora del Vento", 85 metri fuori tutto. Ufficio stampa 6 di 13 Ufficio stampa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 Ufficio stampa 9 di 13 Ufficio stampa 10 di 13 Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il format della manifestazione conferma il carattere di evento “multispecialista” nel quale confluiscono quattro Saloni: il TechTrade dedicato alla componentistica e agli accessori, il Salone della Vela ( Sailing World) , il Salone del mondo del fuoribordo (Boat Discovery) e il Salone Yacht e Superyacht, con le barche più grandi e lussuose. In totale gli espositori raggiungono la quota 986, con oltre 1.000 imbarcazioni da ammirare nei nuovi percorsi di vista, nei padiglioni e lungo le banchine.



Tra le barche da contemplare ci sono le ammiraglie del Salone Nautico 2019, ovvero le più grandi per ciascuna categoria: sono, per la vela, lo Swan 78 del Cantiere Nautor’s Swan con i suoi 25,66 metri fuori tutto; per il motore, il Sanlorenzo SD126 del Cantiere Sanlorenzo, lungo 37,95 metri. Tra le imbarcazioni pneumatiche a primeggiare è il Black Shiver 220jet del Cantiere Novamarine, che raggiunge i 22 metri di lunghezza. E’ presente in banchina per la categoria Charter la Signora del Vento, con i suoi 85 metri fuori tutto, il veliero italiano più grande secondo solo alla “Amerigo Vespucci” della Marina Militare.



Il Salone Nautico costituisce tradizionalmente il momento in cui fare il punto sui valori e sulle sfide del settore, con numerosi convegni istituzionali, seminari, tavole rotonde, eventi collaterali. Tra questi segnaliamo giovedì 19 settembre, giornata di apertura della manifestazione, l’analisi dei dati dell’industria nautica da diporto. Nelle sei giornate di appuntamenti, in programma workshop, eventi e premiazioni sportive, tra le quali, domenica 22 settembre al Breitling Theatre, quella della regata Millevele organizzata dallo Yacht Club Italiano. Tra le collaborazioni più importanti quelle con Ministero dell’Ambiente e Legambiente per la sostenibilità ambientale, con Federturismo per fare il punto sul Turismo costiero, con l’Università di Genova per il progetto “Università del Mare”.



A queste iniziative si affiancano le attività del Sea Experience, con l’iniziativa Navigar m’è dolce di FIV – Federazione Italiana Vela, in cui provare in mare aperto le ultime novità o lasciarsi coinvolgere da sfide ed eventi di intrattenimento. Moltissime anche le iniziative dedicate agli appassionati di subacquea, nuoto, canottaggio, canoa e windsurf. E per quanto riguarda gli eventi di Experience in città, lo spettacolo è assicurato con la regata Ocean Race, quattro giorni di challenge nel mare davanti a Corso Italia.



Gli eventi Fuori Salone sono come sempre numerosissimi, come prevede il programma GenovaInBlu, Tra questi l’appuntamento al Museo del Mare nell’ambito della rassegna “Incontri in Blu” in programma giovedì 19 e l’evento Radio Deejay Time – Il Salone Nautico per Genova in Piazza De Ferrari domenica 22 settembre, l’evento clou dedicato a Genova e ai genovesi. E’ poi da non dimenticare la meravigliosa cornice offerta da Genova, con i il suo patrimonio artistico e i suoi musei, tutti da scoprire approfittando delle proposte pensate ad hoc per i giorni del Salone Nautico.



Il 59° Salone Nautico è aperto al pubblico da giovedì 19 settembre a martedì 24 settembre dalle ore 10.00 alle 18.30, presso i padiglioni fieristici di piazzale Kennedy,1 – 16129 Genova.



Tutti gli appuntamenti e le indicazioni per la visita del Salone Nautico Internazionale sono online sul sito https://salonenautico.com/ , come pure gli eventi del Fuori Salone - Genova in blu.