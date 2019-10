Genova celebra i suoi splendori con i Rolli Days

Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova creò degli elenchi (i Rolli) che comprendevano sontuose residenze della città. E due volte all’anno Genova celebra queste dimore nobiliari dichiarate Patrimonio dell’Umanità, organizzando giornate, i Rolli Days, in cui aprono le porte al pubblico.



Trionfi barocchi - Per l'occasione saranno inoltre aperti come di consueto i tre siti dei musei di Strada Nuova (Palazzo Tursi, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco), il palazzo di Tobia Pallavicino (Camera di Commercio) e il palazzo Nicolosio Lomellino. I visitatori potranno poi scoprire una nuova prospettiva da piazza San Lorenzo, grazie all’apertura dell’atrio di palazzo Cicala, che permetterà di passare dalla cinquecentesca facciata dipinta del palazzo Squarciafico al trionfo barocco dei bassorilievi di Francesco Maria Schiaffino nella chiesa delle Scuole Pie; mentre in collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti e il Conservatorio Niccolò Paganini sarà possibile godere dell’inedita apertura di palazzo Senarega, aggiungendo un prezioso elemento alla visita della zona di Piazza Banchi.



Rolli Experience - Altra novità assoluta di questa edizione è Rolli Experience, dedicata a chi vuol vivere l’emozione di trascorrere un soggiorno a Genova come un antico ospite della Repubblica. Genova e i suoi prestigiosi Palazzi dei Rolli si apriranno ai partecipanti per far vivere un'esperienza unica: l’accesso esclusivo a dimore private con la cortese accoglienza delle padrone di casa, la visita guidata e il racconto delle vicende storiche della residenza, tra pareti e soffitti affrescati - frammenti di vite di un tempo passato; oltre a degustazioni e sapori che richiamano la storia dei Palazzi e della città, cena, pernottamento e speciale accesso prioritario a tutti i Palazzi che animano i Rolli Days.



Affascinante anteprima - L’evento di ottobre si apre con una affascinante anteprima, nella serata di venerdì 11 ottobre, “Palazzi in Luce”: si spalancano nuovamente le finestre dei palazzi di Strada Nuova, offrendo una unica visione delle straordinarie decorazioni ad affresco, che risalteranno illuminate nel buio della notte, fino alle 23.



