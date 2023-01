Gastronomia: le sagre del fine settimana

LA TRÌPA DE SAN BÀSIAN, Pizzighettone (Cremona) - Appuntamento con la trippa e altre specialità locali da venerdì 20 a domenica 22 gennaio (a partire dalle ore 19.00) presso le Casematte di Via Boneschi, in occasione della Sagra Patronale di San Bassiano, organizzato dal Lions Club di “Pizzighettone Città Murata”. Durante la festa si possono assaggiare, oltre alla trippa, tante altre specialità locali, tra cui salumi, polenta e gorgonzola, formaggi accompagnati da degustazione di varietà di miele, dolci e altro ancora. Le radici della festa affondano in tradizioni lontane, risalenti addirittura ai tempi di Barbarossa, quando una disperata colonna di lodigiani scampati alla distruzione della loro città, seguendo la strada lungo la sponda dell'Adda, trovarono rifugio nella borgata di Pizzighettone e qui si fermarono, mantenendo per secoli il legame con la loro diocesi. Uno degli elementi di vicinanza tra Lodi e Pizzighettone è proprio la trippa, che nelle due città si cucina in occasione della sagra di San Bassiano. Per gustarla ci si può anche accomodare da seduti, nelle accoglienti casematte delle mura, riscaldate dai grandi camini d'epoca spagnola. La sagra è anche un'occasione di incontro e di solidarietà perché i fondi raccolti sono impiegati in aiuti concreti in risposta a esigenze del territorio. INFO: www.lionspizzighettone.it.

FRITTELLE IN FESTA, Rapolano Terme (Siena) – L’evento dura per ben due mesi, dal 14 gennaio al 19 marzo 2023: tutti i fine settimana sono dedicati alla prelibatezza e al profumo delle frittelle, magari accompagnate da un buon bicchiere di vin santo. L’appuntamento è sulle colline senesi il giovedì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica per l’intera giornata, quando il borgo di Rapolano Terme si anima di bancarelle con frittelle preparate al momento secondo la ricetta tradizionale. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DELLA BRACIOLA, Camerata Nuova (Roma) – Tutti in piazza domenica 22 gennaio a partire dalle 12.30, per un evento enogastronomico tradizionale che arriva alla sua edizione numero 63. L’appuntamento prende origine dalla volontà di ricordare l'incendio che il 9 gennaio 1859 distrusse l'abitato di Camerata Vecchia, piccolo centro in provincia di Roma, circondato da montagne meravigliose, alcune delle quali hanno ospitato il set di film western tra cui il celebre “Lo chiamavano Trinità” e molti altri. La sagra, organizzata dalla Pro Loco, propone l’ottima carne locale offerta dai commercianti del posto, per una giornata all'insegna del buon cibo. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DI SANT’ANTUONO, Macerata Campania (Caserta) – Da sabato 14 a martedì 17 gennaio, Macerata Campania festeggia Sant'Antonio Abate con il più divertente, folklorico e colorato evento della regione: la sfilata dei carri e le Battuglie di Pastellessa, in un rito religioso e popolare senza uguali. La Festa di Sant’Antuono prevede mercatini, seminari, giochi tradizionali, gastronomia e mostre (anche online); fa la parte del leone il tipico piatto della past’e’llessa, la pasta con le castagne lesse, uno dei 150 piatti tradizionali che più rappresentano le caratteristiche culturali e storiche dell’Italia. La festa conserva la sua connotazione religiosa: il momento culminante è la processione in programma martedì 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio. Ci sono poi i Carri di Sant’Antuono (che quest’anno saranno ben 17), le Figure apotropaiche tipiche dei fuochi pirotecnici figurati (‘a signora ‘e fuoco, ‘o puorco, ‘o ciuccio, ‘a scala) e i giochi tradizionali del Palo di sapone. Informazioni: www.santantuono.it

FIERA DI SANT’ANTONIO ABATE E SAGRA DELLA PORCHETTA, Sant’Antonio Abate (Napoli) – Protagonisti della festa in onore del Santo eremita, in programma fino a domenica 22 gennaio, sono l'antico spirito del commercio, lo scambio di prodotti e di bestiame e, soprattutto, la carne suina, in particolare la porchetta, da degustare in compagnia. Nel paese del Napoletano che porta lo stesso nome del Santo si festeggia per dieci giorni

con riti e celebrazioni della più antica tradizione e con tanto buon cibo. A disposizione dei visitatori c’è il grande spazio espositivo della fiera, che ricorda la fiera degli animali, storicamente fissata per il 17 gennaio. In coincidenza con la fiera, come da tradizione, si tiene anche la Sagra della Porchetta, l’occasione ideale per apprezzare gli ottimi prodotti derivati dalla lavorazione della carne suina degli allevamenti del territorio. Ci sono anche concerti di musica popolare, spettacoli e attività culturali. La fiera è aperta tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 22.30; festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 22.30; il 17/1 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.30. Ingresso libero. INFO: www.facebook.com.

SAGRA DEL CAMPANACCIO, San Mauro Forte (Matera) - Una fragorosa festa tradizionale, che prosegue fino al 28 gennaio, con una sfilata spontanea di uomini in abiti tradizionali che suonano fino a notte fonda campane e campanacci per propiziare la fertilità dei campi e assicurarsi una stagione invernale in buona salute. I campanacci possono essere maschi e femmine: più lunghi i primi, più larghi i secondi, ma la funzione è la stessa. Il rito è molto antico: è collegato alla festa di Sant’Antonio Abate ma ha origine nei riti pagani legati al culto della terra e alla transumanza. La sagra offre dei punti di ristoro in cui consumare vino, salsiccia, prodotti derivati dalla lavorazione della carne di maiale e fave “arrappate“. Sono in programma concerti di musica popolare, stand, percorsi enogastronomici e molto altro ancora. Palazzo Arcieri ospita una mostra d’arte permanente. L’evento si conclude sabato 28 gennaio alle 20,30 nel salone parrocchiale con lo spettacolo “Recital” di Giobbe Covatta. Informazioni: www.facebook.com/ilcampanaccio.sanmauroforte