Gardaland: una Stars Night di musica e spettacolo con Willy William

Stars Night 2025, una delle serate simbolo della fine dell’estate, è organizzata da FMedia e si annuncia come un grande spettacolo grazie a ospiti d’eccezione della scena musicale italiana e internazionale, a cominciare da Willy William, gigante della musica dance e superstar globale, con all’attivo successi planetari come "Mi Gente" (oltre 3 miliardi di views su YouTube, nel prestigioso Spotify Billions Club e scelta da Barack Obama come "canzone dell’anno"), collaborazioni con J Balvin, Beyoncé, David Guetta e Steve Aoki, in una carriera ai vertici delle classifiche mondiali. Il suo ultimo singolo, “Trompeta”, è già disco di platino in diversi Paesi. Willy William è uno dei migliori DJ francesi al mondo, insieme a David Guetta, con il quale ha realizzato la hit estiva 2025 “Cuentale”, con la partecipazione anche della superstar latina Nicky Jam.