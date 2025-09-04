Gardaland: una Stars Night di musica e spettacolo con Willy William

Per festeggiare i 50 anni del Parco una serata evento sabato 6 settembre per salutare la stagione estiva
Gardaland Resort saluta la stagione estiva con una serata evento, in programma sabato 6 settembre: protagonista della Gardaland Stars Night è Willy William, superstar di fama mondiale nel panorama dance, in un evento che trasforma il Parco in una gigantesca arena a cielo aperto, con DJ set, performance live del corpo di ballo di Gardaland, show acrobatici e laser show. Sull’imponente palco allestito in piazza Jumanji svetteranno un grande astronauta e un intero mondo, simboli di un viaggio tra musica, divertimento e stupore.
Stars Night 2025, una delle serate simbolo della fine dell’estate, è organizzata da FMedia e si annuncia come un grande spettacolo grazie a ospiti d’eccezione della scena musicale italiana e internazionale, a cominciare da Willy William, gigante della musica dance e superstar globale, con all’attivo successi planetari come "Mi Gente" (oltre 3 miliardi di views su YouTube, nel prestigioso Spotify Billions Club e scelta da Barack Obama come "canzone dell’anno"), collaborazioni con J Balvin, Beyoncé, David Guetta e Steve Aoki, in una carriera ai vertici delle classifiche mondiali. Il suo ultimo singolo, “Trompeta”, è già disco di platino in diversi Paesi. Willy William è uno dei migliori DJ francesi al mondo, insieme a David Guetta, con il quale ha realizzato la hit estiva 2025 “Cuentale”, con la partecipazione anche della superstar latina Nicky Jam.
La line-up di Gardaland Stars Night è tutta da ballare: la serata prenderà il via già dalle ore 18.30 con il dj Luca Lazza, anima dell’etichetta Love & Beats, che con le sue sonorità house e tech house ha fatto ballare i club di tutta Europa. Insieme a lui, la voce ufficiale dell’evento, la vocalist Francesca Toffanin: energia pura, carisma e connessione autentica con il pubblico, capace di rendere ogni show un mix perfetto di atmosfera, emozione e spettacolo.
Uno dei momenti clou della serata è la presenza di Albertino, non solo un DJ, ma un vero simbolo della cultura dance italiana e leggenda radiofonica: Con la sua performance, porterà sul palco di Gardaland una selezione di hit che spazia dai grandi classici alle nuove sonorità urban ed elettroniche, confermandosi protagonista assoluto della scena. La carica musicale sarà assicurata anche da una selezione di top DJ italiani tra i più apprezzati nei club e nei festival internazionali, tra cui il DJ e producer Marco Carpentieri, dallo stile potente tra house ed EDM (Electronic Dance Music), già protagonista all’EDC (Electric Daisy Carnival) e all’Ultra Music Festival; e Nicola Fasano, producer di fama mondiale, autore di "75 Brazil Street" (campionata da Pitbull in “I Know You Want Me”, oltre 478 milioni di stream).
L’avventura firmata Gardaland Resort non finisce qui: nel corso della giornata i visitatori potranno esplorare anche il mondo sottomarino di Gardaland SEA LIFE Aquarium, dove oltre 5.000 creature acquatiche aspettano solo di essere scoperte, e concedersi un ultimo tuffo a LEGOLAND® Water Park, che rimarrà aperto, senza limiti di età, fino al 14 settembre. Per prolungare il divertimento oltre la serata al Parco è anche possibile soggiornare in uno dei tre hotel tematizzati, per un'esperienza davvero unica.
