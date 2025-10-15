Gardaland Magic Halloween: una festa spaventosamente divertente

Un’edizione memorabile per il 50° anniversario del Parco tra zucche giganti, lapidi, ragnatele e creature mostruose
© Ufficio stampa
Gardaland Resort si è ufficialmente trasformato in un regno spaventosamente divertente con l’apertura di Magic Halloween 2025, l’evento che da oltre vent’anni fa vivere a grandi e piccini un’autentica esperienza di brividi e divertimento. Quest’anno fino al 2 novembre si passeggia tra zucche giganti, lapidi, ragnatele e creature mostruose, lasciandosi conquistare da atmosfere suggestive e spettacoli sorprendenti. A disposizione dei visitatori un palinsesto particolarmente ricco con oltre 40 attrazioni per tutte le età e nuovi spettacoli esclusivi pensati appositamente per questa stagione.
HALLOWEEN PARTY: 31 OTTOBRE - Con Gardaland Magic Halloween, il Resort conferma la sua capacità di unire spettacolo, intrattenimento e gusto in un’esperienza che dura fino al 2 novembre, con il momento più atteso dell’anno il 31 ottobre: un appuntamento con l’imperdibile Gardaland Halloween Party, capace di sorprendere ogni anno con nuove emozioni e Ospiti speciali fino a mezzanotte. L’edizione 2025 promette emozioni da brivido con una line-up d’eccezione: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci, Marvin e Andrea Prezioso. Un parterre che unisce generi e stili diversi per conquistare ogni età, in pieno spirito Gardaland. A rendere la notte ancora più esplosiva ci penserà RTL 102.5, che accompagnerà il pubblico con la sua inconfondibile energia e un dj set che farà ballare fino a mezzanotte!
SPETTACOLI DA BRIVIDO PER OGNI ETÀ - Ogni mattina, all’ingresso, l’atmosfera si accende con Zenda e le sue inseparabili streghe che danno il via alla giornata con una pozione che scatena la “Gardaland Halloween Mania”, mentre Prezzemolo, la mascotte del Resort, aggiunge il suo inconfondibile tocco di allegria. Da qui in poi le emozioni si susseguono senza tregua. In Area West, con “Sound of Shadows – A Halloween Story”, un vento misterioso riporta dall’oltretomba una band di cowboy fantasma: tra duelli musicali, coreografie spettacolari e atmosfere sciamaniche, per uno show che trasporta il pubblico in un’avventura sospesa tra vita e aldilà.
© Ufficio stampa
L’esperienza prosegue in Piazza Jumanji, con “Mirror – Riflesso di Tenebre”: inquietanti musiche gotiche, esibizioni mozzafiato e sinistri personaggi accompagnano gli spettatori in una favola oscura che racconta la discesa di una regina vanitosa nei meandri del suo lato più tenebroso, rivelando che nulla è come sembra.
Al Teatro della Fantasia va in scena “Bim Bum Bam presenta: Jolly Uan e il mistero dello scherzetto perfetto”. Il classico amato da generazioni torna con protagonista Jolly Uan, in un teatro trasformato in un labirinto di tranelli pronti a rubare i peluche di Prezzemolo Gold. Riuscirà BatPrezzemolo a fermarlo? Tra canzoni, comicità e un pizzico di nostalgia per chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90, lo spettacolo offre a grandi e piccoli un mix di divertimento ed emozioni.
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna al Gardaland Theatre lo spettacolo “Anubis”, un viaggio nell’aldilà egizio tra imponenti scenografie, canzoni live e numeri di straordinario impatto scenico. E, nello scenario di Oblivion – The Black Hole, “Wreckage – The Horror Experience” invita i visitatori a un percorso del terrore a piedi, un’esperienza immersiva e adrenalinica tra creature terrificanti per vivere un Halloween davvero indimenticabile.
All’interno del Parco, ogni area si trasforma per l’occasione, compresa l’area Hawaii dove “Hawaiian Ritual” mescola acrobazia e suggestione: fiori tropicali e scenografie esotiche fanno da cornice a un rito in cui antichi spiriti sembrano muoversi sospesi fra il mondo dei vivi e quello dei morti.
DOLCETTI, PERSONAGGI E ATTRAZIONI: HALLOWEEN PER I PIÙ PICCOLI - A completare il programma, ci sono i meet & greet con i personaggi più amati, dalla simpatica mascotte di casa Prezzemolo, la “malvagia” Zenda, Peppa Pig, passando per i protagonisti della novità 2025 Animal Treasure Island (candidata come “Migliore Attrazione” ai Parksmania Awards 2025), fino alle creature più mostruose di Halloween. Riconfermata, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche l’esperienza Trick or Treat: l’intramontabile “dolcetto o scherzetto” tra i viali del Parco. All’ingresso, i bambini viene consegnata una mappa rinnovata che quest’anno prevede ben sette tappe. Muniti della loro simpatica “BOO bag” – acquistabile nei punti ristoro – tutti posono vivere insieme a tanti altri bimbi e ragazzi la magia del tradizionale dolcetto o scherzetto Gardaland edition!
DUE FORMAT PER DOPPIE EMOZIONI - Anche quest’anno Gardaland Magic Halloween propone due format di esperienza: i “venerdì sera da paura”, con atmosfere dark, aree zombi, horror DJ set e colpi di scena mozzafiato, dedicati ai più coraggiosi e agli amanti del brivido. Le giornate infrasettimanali e i weekend, invece, sono pensati per famiglie alla ricerca di giornate spaventosamente divertenti, tra spettacoli magici, risate e quel pizzico di brivido che rende unica la festa.
SAPORI MOSTRUOSI: LE GOLOSITÀ A TEMA - Fra i viali del Parco, anche i punti ristoro propongono delizie mostruosamente golose: dalla nuovissima Gardaland Chocolate, realizzata ad hoc per il periodo e creata con oltre un’ora di preparazione che trasforma il cioccolato in una delizia mostruosamente irresistibile, alle specialità con vermetti spaventosamente gommosi e finte lapidi a decorare i piatti, fino alle ‘pozioni magiche’ servite in bicchieri a tema; senza dimenticare wurstel a forma di dita, mele stregate e biscotti dalle forme più bizzarre.
HALLOWEEN OLTRE IL PARCO - L’atmosfera di Gardaland Magic Halloween prosegue anche di notte negli Hotel del Resort. Gardaland Hotel offre un rifugio ideale per chi ama la fantasia, Gardaland Adventure Hotel invita a vivere avventure a tema e Gardaland Magic Hotel accoglie gli ospiti in un universo ispirato alla magia. Per il periodo di Halloween sono disponibili pacchetti speciali.
Anche Gardaland SEA LIFE Aquarium per l’occasione si trasforma con allestimenti “spaventosamente marini” e attività a tema pensate per tutta la famiglia, che uniscono gioco, creatività e sensibilizzazione ambientale. Tra le proposte, sfide di mimica per riconoscere le creature marine più “mostruose”, laboratori creativi con materiali di riciclo e incontri interattivi – su prenotazione – dedicati ai misteri degli animali che popolano le profondità oceaniche. Un’occasione per tutta la famiglia per divertirsi e, allo stesso tempo, avvicinarsi in chiave Halloween ai temi della salvaguardia marina.
Gardaland Resort apre le porte di Magic Halloween 2025 dal lunedì al giovedì (6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ottobre) dalle 10.00 alle 17.00. A partire da venerdì 10 e per tutti i venerdì fino al 24 ottobre incluso, l’apertura sarà serale per i Venerdì da paura, dalle 17.00 alle 22.00, mentre tutti i sabati e le domeniche successive il Parco accoglie i visitatori dalle 10.00 alle 20.00.
Per la grande notte di Gardaland Halloween Party, giovedì 31 ottobre, l’orario si prolunga fino a mezzanotte. Sabato 1° novembre Gardaland è aperto dalle 10.00 alle 20.00, mentre domenica 2 novembre, l’orario è dalle 10.00 alle 18.00.