Gardaland Magic Halloween: una festa spaventosamente divertente

L’esperienza prosegue in Piazza Jumanji, con “Mirror – Riflesso di Tenebre”: inquietanti musiche gotiche, esibizioni mozzafiato e sinistri personaggi accompagnano gli spettatori in una favola oscura che racconta la discesa di una regina vanitosa nei meandri del suo lato più tenebroso, rivelando che nulla è come sembra.

Al Teatro della Fantasia va in scena “Bim Bum Bam presenta: Jolly Uan e il mistero dello scherzetto perfetto”. Il classico amato da generazioni torna con protagonista Jolly Uan, in un teatro trasformato in un labirinto di tranelli pronti a rubare i peluche di Prezzemolo Gold. Riuscirà BatPrezzemolo a fermarlo? Tra canzoni, comicità e un pizzico di nostalgia per chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90, lo spettacolo offre a grandi e piccoli un mix di divertimento ed emozioni.