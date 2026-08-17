Gardaland: Dragon Rush raggiunge i 5 milioni di passeggeri

Nata negli Stati Uniti per celebrare la storia delle montagne russe, la ricorrenza del Roller Coaster Day diventa oggi un’occasione per raccontare anche l’evoluzione italiana di un’esperienza che, negli anni, ha saputo unire tecnologia, innovazione e capacità di emozionare milioni di visitatori.

Gardaland celebra questa giornata attraverso un viaggio tra 8 roller coaster e 14 inversioni che, nel corso degli anni, hanno fatto la storia delle montagne russe in Italia, portando milioni di visitatori a vivere emozioni sempre diverse. Dalle prime inversioni alle esperienze di volo, dalle discese verticali ai percorsi dinamici di ultima generazione. Gardaland ha introdotto in Italia alcune delle più innovative tipologie di montagne russe, firmando numerosi primati italiani e confermandosi ancora oggi punto di riferimento per l'innovazione nel settore.