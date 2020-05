Gardaland: cancelli aperti dal 13 giugno 

L’ora è arrivata, per la gioia di grandi e bambini: Gardaland , il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, riapre i cancelli da sabato 13 giugno , dopo aver messo in atto rigorosi protocolli di salute e sicurezza secondo le indicazioni di INAIL e Regione Veneto, e i suggerimenti forniti dall’Associazione Internazionale dei Parchi Divertimento (IAAPA). Ingressi contingentati a numero chiuso, attrazioni all’aperto sanificate e tutte disponibili, un sistema di prenotazione tramite Web o App con indicazione vincolante del giorno di visita, per garantire a tutti una giornata all’insegna del divertimento e del rispetto delle normative. Per consentire il necessario d istanziamento sociale , a ciascun visitatore sarà garantita una superficie di 30 metri quadri.

Le attrazioni all’aperto saranno dunque tutte aperte e si prenoteranno tramite una apposita App, per evitare assembramenti in coda. Lo stesso vale per i ristoranti, mentre occorrerà aspettare ancora qualche tempo per le attrazioni indoor e i teatri, al momento ancora chiusi: gli spettacoli live si svolgeranno all’aperto. Nel Parco ci sarà il controllo diretto di steward appositamente formati che monitoreranno il rispetto delle regole.



Per garantire il necessario distanziamento sociale, previsto dal protocollo, è necessaria una riduzione della capacità giornaliera del Parco, con un numero chiuso di visitatori e un nuovo sistema di prenotazione online per controllare gli accessi e ridurre il rischio di assembramenti all’ingresso. Anche gli abbonati e i possessori di altri biglietti speciali e promozionali saranno invitati a prenotare gratuitamente in anticipo la loro visita per poter accedere al Parco, mentre all’ingresso saranno posizionate telecamere a doppia ottica e telecamere termografiche per rilevare, senza alcun contatto, la temperatura degli ospiti prima del loro accesso. Tutti i visitatori di età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro. Controllo della temperatura e obbligo di mascherine, visiere e guanti anche per i dipendenti del Parco. Le aree comuni e le attrazioni saranno pulite e sanificate continuamente, al termine di ogni giro; ogni attrazione avrà un piano personalizzato per garantire il distanziamento sociale, sia durante la fila che nella fruizione dell’attrazione.



Saranno disponibili quasi tutte le attrazioni all’aperto, sia acquatiche che all’asciutto, in particolare, tra quelle adrenaliniche Oblivion, Raptor, Blue Tornado, Shaman; per gli ospiti di tutte le età Mammut, Fuga da Atlantide, Jungle Rapids, Colorado Boat e altre ancora. Per i più piccoli, all’interno dell’area Peppa Pig Land saranno accessibili le tre attrazioni La Mongolfiera di Peppa Pig, Il Trenino di Nonno Pig e L’isola dei Pirati; in area Fantasy Kingdom DoreMiFarm, Baby Corsaro e Baby Pilota; nell’area Kung Fu Panda Academy saranno aperte le montagne russe e le tazze di Mr Ping’s Noodle Surprise; la Prezzemolo Land offrirà ai piccoli i giochi all’asciutto.



Tra le novità del 2020 ci sono gli spettacoli live “44 Gatti Rock Show” e “AquaFantasia”, rigorosamente outdoor, fruibili con una distanza minima tra le persone di almeno 1 metro, garantita da indicatori di distanziamento e dall’inibizione di alcuni posti a sedere ove previsti. Arriveranno anche Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, protagonisti della popolare serie tv, e lo show AquaFantasia, Storia di acqua, luci e colori, uno spettacolo di fontane danzanti in scena presso Piazza Ramses, con getti d’acqua coilorati che si muovono a ritmo di musica.



Per completare l’offerta di divertimento sicuro, sono pronti a riaprire i battenti anche due dei tre hotel del Resort: Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Hotel accoglieranno gli ospiti con rigorosi protocolli per un soggiorno in piena sicurezza. Lo stesso vale per il ristorante tematizzato Tutankhamon.



Per moltiplicare il divertimento, tutti gli abbonamenti del 2020 saranno validi anche per la stagione 2021: tutte le informazioni per i prezzi dei biglietti e le modalità di accesso al parco e alle attrazioni sono online sul sito www.gardaland.it.