Franciacorta, torna il Festival per i wine&food lovers

Giunta alla sua decima edizione, la kermesse offre anche quest’anno un piacevole ventaglio di iniziative dedicate all’enogastronomia, alla vita attiva, all’intrattenimento, alla cultura. Il Festival è – con le sue molteplici proposte- adatto a tutti: dagli enoappassionati, che potranno partecipare a verticali e degustazioni a tema, agli amanti del buon cibo, che godranno delle gustose proposte di ristoratori e chef, tra tradizione e innovazione.



Trekking e mongolfiera - Ampio spazio sarà dedicato a chi vorrà fare attività all’aria aperta così come alle famiglie, che avranno la possibilità di divertirsi con iniziative ludiche e pic-nic nella natura. Gli sportivi potranno avventurarsi tra i vigneti e le colline facendo trekking e percorrendo itinerari a piedi o in bicicletta: spazio quindi all’ orienteering tra i vigneti, le pedalate guidate tra le vigne con sosta in una cantina per degustazione, al Nordic Walking sulle colline. Si potrà poi esplorare la Franciacorta in sella a un quad o in Vespa con un apripista, che guiderà attraverso un percorso tra vigneti e borghi, oppure ammirarla dall’alto librandosi in cielo con una mongolfiera.



Fra abbazie e castelli - Il Festival sarà anche l’occasione per girovagare fra i tra i molteplici luoghi di interesse storico, i castelli, i monasteri e i musei che costellano la Strada del Franciacorta, dove i cultori dell’arte avranno solo l’imbarazzo della scelta tra affascinanti borghi, abbazie e ville immerse nel verde. Si potranno visitare, ad esempio, l’abbazia olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano, fra i più imponenti complessi monastici d’Italia, l’antico Maglio Averoldi di Ome, fucina medievale ancor oggi in funzione, il monastero cluniacense di San Pietro in Lamosa, dal cui sagrato si ha un eccezionale colpo d’occhio sulle sottostanti Torbiere del Sebino. Visite guidate porteranno alla scoperta del centro storico di Rovato e dell’antico borgo di Bornato dal Castello Orlando all'antica Pieve di San Bartolomeo, sito archeologico e architettonico unico in Italia.



Appuntamenti in cantina - Grandi protagoniste del Festival saranno ovviamente le cantine, che per i loro ospiti hanno ideato eventi originali e fantasiosi. La prenotazione delle visite è obbligatoria, contattandole direttamente. Gli orari di apertura, salvo diverse indicazioni, saranno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.



Tour in Bus - Una proposta ricca di spunti, che attira sempre più visitatori da tutta Italia, per i quali sono stati pensati pacchetti turistici ad hoc con proposte di soggiorno per il weekend in combinazioni di ogni tipo tra cantine, agriturismo, hotel, ristoranti e trattorie. Per coloro che visitano la Franciacorta per la prima volta, o per chi vuole girarla in comodità, sono disponibili anche dei bus tour con partenza da Rovato: dureranno circa 3 ore e faranno sosta in alcune cantine: A bordo, una guida turistica che racconterà il territorio.



10 itinerari da costruirsi su misura - Per scoprire quale itinerario è più adatto alle proprie esigenze e passioni, è a disposizione dei visitatori il nuovo sito festivalfranciacorta.it, dove ciascuno potrà crearsi il percorso ideale. Ogni itinerario contiene diverse tappe: cantine, ristoranti e alberghi. Tutto il necessario per visitare la Franciacorta, scoprire posti nuovi e non annoiarsi mai. Dieci itinerari per altrettante diverse "personalità", pensati appositamente per chi è più amante della natura, per chi cerca l'avventura, per i wine-lovers naturalmente, per chi desidera godersi un po' di relax con la famiglia.



Per maggiori informazioni: festivalfranciacorta.it