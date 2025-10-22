Logo Tgcom24
Aspettando Halloween

Pumpkin patch: esperienze e divertimento nei campi delle zucche

Dove sono i più belli per passeggiare tra questi ortaggi arancioni, acquistare l’esemplare preferito e divertirsi tra laboratori e altre attività

22 Ott 2025 - 05:45
Tutti pazzi per le zucche: i Pumpkin Patch, ovvero i campi dedicati a questo ortaggio, più che una moda sono quasi una mania.

zucche
halloween