Autunno sulle Alpi

Nella regione di Lana, in Alto Adige, è il tempo delle castagne

Si chiama Keschtnriggl la rassegna dedicata a questo frutto squisito. Si terrà dal 19 ottobre al 2 novembre

02 Ott 2025 - 05:30
5 foto

Si chiama Keschtnriggl la rassegna dedicata a questo frutto squisito che si terrà dal 19 ottobre al 2 novembre

alto adige
autunno

