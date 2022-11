Mercatini natalizi: lo shopping si scatena

un sostegno concreto Lavoro, operativo il progetto di Assolavoro per i rifugiati

Attivato in collaborazione con l’UNHCR, attraverso un accordo con i sindacati di categoria prevede misure di sostegno e di integrazione, sia sotto forma di supporto economico, sia per quanto riguarda la formazione e l’inserimento lavorativo: ecco come funziona