“Il Tuo Benessere naturale” è lo slogan dell’iniziativa organizzata dai centri termali dell’ Emilia Romagna per il 15 giugno , in occasione della Notte celeste delle Terme , che coinvolge ben 19 centri celebri per le cure e per la salute dall’Appennino alla Riviera.

Il termalismo è uno dei fiori all’occhiello del turismo dell’Emilia Romagna: nel 2018 ha infatti registrato ben 280mila arrivi, con un rilevante giro d’affari.



Eventi per tutti i gusti - Ricco, come sempre, il calendario degli eventi con “mille” proposte all’insegna del benessere e del turismo slow: dai percorsi idroterapici a tour in e-bike e di nordic walking; dalle feste in piazza “Ballando sotto le stelle” a visite guidate alla scoperta delle sorgenti termali sotterranee; da passeggiate del benessere alle numerose iniziative dedicate a famiglie e bambini; da concerti all’alba sulla spiaggia a convegni dedicati alla “Forest Therapy”, l’antico rimedio antistress e antidepressivo.



I centri coinvolti - Nella Notte Celeste sono coinvolti, lungo la Via Emilia, i centri termali: Terme di Salsomaggiore, Terme di Tabiano, Centro Termale il Baistrocchi (Salsomaggiore Terme), Terme di Monticelli, Terme di Cervarezza (Re), Terme della Salvarola (Sassuolo), Terme di Porretta, Terme dell’Agriturismo (Monterenzio), Terme di Castel San Pietro, Terme di Riolo, Terme di Cervia, Terme di Castrocaro, Grand Hotel Terme della Fratta (Bertinoro), Ròseo Euroterme Wellness Resort (Bagno di Romagna), Hotel delle Terme Santa Agnese (Bagno di Romagna), Grand Hotel Terme Roseo (Bagno di Romagna), Thermae Oasis (Lido delle Nazioni – Comacchio), Riminiterme e Riccione Terme.



Per maggiori informazioni: www.lanotteceleste.it