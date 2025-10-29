Emilia-Romagna: un Halloween indimenticabile tra streghe e castelli

L’iniziativa Emilia-Romagna Halloween offre un divertimento da paura per tutti i gusti con esperienze di ogni genere: ci sono i misteri, le streghe, i mostri e brividi per tutti, con appuntamenti in calendario fino al 3 novembre. I Parchi a tema offrono esperienze per uno spasso mostruoso: grotte, musei e castelli propongono visite guidate serali a tema horror, ci sono poi le feste celtiche, le camminate nella profondità di grotte scavate nel gesso e tour da paura negli antichi manieri del circuito dei Castelli dell’Emilia-Romagna. E Halloween arriva anche all’Autodromo di Imola, con il Monsterland Halloween Festival.



PARCHI DIVERTIMENTO - Mirabilandia - Scene del crimine, cimiteri infestati da zombie, tunnel oscuri, labirinti inquietanti, vampiri e clown malvagi, ma anche creature magiche pronte a regalare un dolcetto (o uno scherzetto): da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre la struttura si veste di atmosfere horror e ambientazioni fantasy adatte a tutta la famiglia. Tra le novità di quest’anno il Nickelodeon Halloween Party, Suburbia, una città spettrale abitata da zombie, vampiri e altre creature mostruose e, su misura per i più piccoli, la Mini Zombie Academy, La Camera delle Meraviglie. Orari, programma e biglietti su: Halloween a Mirabilandia.