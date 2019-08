DiVino Festival: a Castelbuono le degustazioni sono sotto le stelle

A Castelbuono , il suggestivo borgo delle Madonie in provincia di Palermo, da domani si terrà la tredicesima edizione del DiVino Festival. In questa splendida cornice una kermesse di appuntamenti e incontri tra le più importanti personalità del mondo enogastronomico italiano .

Il DiVino Festival è oggi entrato a pieno titolo nel circuito dei grandi appuntamenti del mondo dell’enologia internazionale: sono oltre 200 i produttori di vino che, provenienti dalla Sicilia e dalle più importanti cantine italiane ed estere, hanno confermato la loro presenza al Festival e tra i protagonisti della manifestazione anche la pluripremiata azienda dolciaria siciliana Fiasconaro, un'eccellenza del made in Italy e i cui panettoni e colombe hanno conquistato i golosi di tutto il mondo.



Dopo una prima giornata dedicata all'arte e al body painting, che trasformerà il centro storico di Castelbuono in una vera e propria galleria d’arte moderna a cielo aperto, l’appuntamento con Fiasconaro è per la serata clou del DiVino Festival, quella di sabato, la più attesa.



Sabato 3 agosto, infatti, l’azienda parteciperà al galà del Premio Internazionale Gusto DiVino - Premio Fiasconaro, che vede tutti gli anni salire sul palcoscenico della manifestazione ospiti illustri.

Il Premio rappresenta un riconoscimento destinato a chi, ovunque nel mondo, si è contraddistinto nel settore enogastronomico, contribuendo col proprio lavoro e la propria passione a diffondere ad ampio raggio cultura enologica e alimentare.



Tantissimi gli appuntamenti, che possono essere scoperti e consultati sul programma del DiVino Festival: www.divinofestival.it