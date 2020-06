Disneyland Paris: riapertura graduale dal 15 luglio

Considerata la situazione in continua evoluzione, anche la riapertura degli altri hotel sarà graduale: Disney’s Hotel Cheyenne torna in attività il 20 luglio, Disney’s Hotel Santa Fe il 3 agosto, Disneyland Hotel il 7 settembre. Il Disney’s Sequoia Lodge e il Disney’s Davy Crockett Ranch rimarranno invece chiusi durante la stagione estiva e le date di riapertura saranno annunciate prossimamente.

Tutto è naturalmente incentrato sulla salvaguardia della salute, con misure sanitarie e di sicurezza rinforzate sia per il personale che per gli ospiti, per garantire il corretto distanziamento sociale richiesto dal governo. Gli ingressi giornalieri al parco sono contingentati, ragion per cui è obbligatoria la prenotazione della visita per monitorare il flusso degli ospiti. Tutto il personale e i visitatori dagli 11 anni compiuti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina all’interno di tutto il Resort. Per lo stesso motivo alcune esperienze, tra cui la Parata Disney Stars on Parade e lo spettacolo serale Disney Illuminations, sono al momento rimandati e ritorneranno presto. Anche alcuni spettacoli come The Lion King, Rhythms of the Pride Lands e Jungle Book Jive torneranno disponibili nel corso della stagione estiva. Gli incontri con i Personaggi sono al momento sospesi, ma non mancheranno nei Parchi nuove modalità per avvicinarli. Altre esperienze, tra cui le aree gioco e il face painting, non saranno per il momento disponibili. Sospeso anche il servizio FASTPASS per permettere l’organizzazione della fila d’attesa delle attrazioni.

Il nuovo sistema di registrazione online sarà disponibile dai primi di luglio. Per garantirsi l‘accesso,gli ospiti che desiderano acquistare un biglietto o sono già in possesso di biglietti non datati o di un pass annuale, devono registrarsi sulla piattaforma online ed effettuare una prenotazione che dà diritto all’ingresso ai Parchi Disney. Chi invece è in possesso di un biglietto con data non ha bisogno di registrarsi e il suo ingresso è garantito. Gli ospiti con pacchetti soggiorno in un hotel Disney comprensivo dell’ingresso ai Parchi Disney possono accedere per tutta la durata del soggiorno senza registrarsi sulla piattaforma online.

Durante la fase iniziale di riapertura i biglietti di ingresso e i pacchetti soggiorno sono disponibili sul sito www.disneylandparis.com e nelle agenzie di viaggio, mentre l’acquisto dei biglietti alle casse del Parco per il momento non è disponibile. Per offrire agli ospiti maggiore flessibilità, sono disponibili nuove condizioni di prenotazione che includono cancellazioni e modifiche senza penali (trasporto escluso) per tutti i soggiorni negli hotel Disney in qualsiasi momento, fino a 7 giorni prima della data di arrivo.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su orari, prenotazioni, misure di sicurezza e modalità di accesso al Resort sono online sul sito internet del Resort www.disneylandparis.com. sul quale vivere anche la magia della destinazione in attesa della visita di persona. È anche possibile utilizzare l’hashtag #DisneyMagicMoments sui social media per condividere magiche stories e post.