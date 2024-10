Dacia Maraini: a Roma la presentazione di “Vita Mia”

Appuntamento a Roma il 9 ottobre alle ore 18.00, presso la Galleria dei Miracoli, in via del Corso 528 a Roma, per scoprire Vita Mia, l’ultima opera letteraria di Dacia Maraini, tra le più autorevoli scrittrici viventi. L’intellettuale Daniele Radini Tedeschi introduce l’evento, promosso e organizzato dall’Ufficio Cultura del Vicariato di Roma, in collaborazione con la Chiesa Santa Maria dei Miracoli.