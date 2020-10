Cremona festeggia il Torrone in sicurezza

L’appuntamento con la festa dedicata a uno dei dolci più amati dagli Italiani ques’tanno è un po’ anticipata rispetto al consueto: l’ Anteprima della Festa del Torrone 2020 si svolge infatti a Cremona da venerdì 16 a domenica 18 ottobre anziché alla fine di novembre come vuole la consuetudine. Il programma è più snello rispetto al passato, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid 19, ma gli elementi della festa restano tutti: ci sono le bancarelle nelle strade del centro in cui acquistare il delizioso prodotto, gli showcooking , le degustazioni e le disfide gastronomiche. Per partecipare ai diversi eventi in programma è indispensabile prenotarsi online.

L’edizione speciale di quest’anno conferma alcuni tradizionali appuntamenti, tra cui le maxi costruzioni di torrone e il premio Torrone d'Oro, che da sempre accompagnano la festa.

Venerdì 16 ottobre, giornata di apertura delle aree commerciali (dalle ore 9.00 alle 20.00), i produttori di torrone, cioccolato e dolci provenienti da tutta Italia sono presenti con le loro bancarelle in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II. Si svolge inoltre l’iniziativa “Un Po di Torrone & Salame”, gita a bordo del Battello "Mattei" per una gita sul Po, durante la quale i passeggeri possono godersi una degustazione dolce salata del torrone artigianale Rivoltini e del salame cremonese Negroni, accompagnato da un calice di prosecco o analcolico.

Sabato 17 Ottobre alle 10.30 è in programma il momento istituzionale di inaugurazione dell'Anteprima della Festa del Torrone, alla presenza delle Istituzioni, degli sponsor, dei giornalisti e di tutti i visitatori. Alle ore 11.00, presso il Palatorrone allestito in Piazza Roma, si svolge lo show cooking del ristorante AlQuarto, dal tema “Sweet Cremona”, con la presenza ai fornelli degli chef-pasticceri Andrea Regonati, Stefano Minchillo e Davide Wang, i quali propongono un innovativo e goloso dolce al torrone appositamente realizzato per la festa.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, la Piazza del Comune è teatro dell’Infiorata omaggio a Cremona, con la creazione sulla pavimentazione di una vera e propria opera d’arte che prende forma e colore con il trascorrere delle ore, fino alla creazione di un maestoso disegno in omaggio a Cremona. Sempre alle 14.30, il Palatorrone di Piazza Roma ospita la presentazione deI Panettone di Torrone, nato dall’incontro del torrone artigianale di Cremona con la fragranza dei lievitati. A seguire, alle ore 16, sempre presso il Palatorrone, si svolge l’incontro-degustazione Torrone&Bollicine. in cui viene proposto l’accostamento torrone e bollicine tra torroni artigianali e pregiate bollicine. Infine, alle 17.30 lo pneumologo cremonese Giancarlo Bosio, che ha lottato in prima linea contro il Covid19, viene insignito del Premio Bontà.

L’evento clou di domenica 18 ottobre è la creazione della maxi scultura di torrone raffigurante la Lombardia, della dimensione di circa sei metri. Questo dolce capolavoro fa bella mostra di sé nella splendida cornice di Piazza del Comune dalle ore 10.00.

Nel pomeriggio viene realizzato un percorso sensoriale nel quale i partecipanti possono assaggiare varie tipologie di Torroncini Sperlari. In questa occasione esperti del settore spiegheranno il processo di produzione e le caratteristiche del prodotto. (Ore 14.00, Piazza Roma, Palatorrone).



Torrone d’oro – Questo premio prestigioso, attribuito a chi meglio rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo nella propria attività artistica, professionale e umana, viene consegnato quest’anno a quattro donne: Sasha Achilli, la filmmaker che ha firmato un docufilm sull'emergenza Coronavirus all'ospedale di Cremona; Lena Yokoyama, la violinista che suonò sul tetto dell’ospedale di Cremona durante il lockdown, trasmettendo un segnale di speranza a tutto il mondo; Elena Pagliarini, l'infermiera dell'Asst di Cremona, protagonista dello “scatto rubato” durante un estenuante turno di lavoro durante i mesi più drammatici della pandemia; Francesca Mangiatordi, medico di pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Cremona che scattò la foto divenuta simbolo del Coronavirus. Ore 11.00, Piazza Roma, Palatorrone.

Premio Ambasciatore del Gusto. Show Cooking con il pasticcere piemontese Alessandro del Trotti che realizzerà un torrone morbido con miele di acacia e bergamotto, racchiuso da un velo di cioccolato fondente Caraibe 66%. Al termine dello show il pasticcere riceve il premio Ambasciatore del Gusto 2020. (Ore 16.00, Piazza Roma, Palatorrone).

Per ulteriori dettagli, le prenotazioni e il programma completo: www.festadeltorrone.com.