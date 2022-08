Creatività a Bienno con la Mostra mercato d'artigianato e arte

A

, quindi, undi opere d’arte, prodotti artigianali, dimostrazioni di antichi mestieri installazioni, spettacoli, musica, con le strette viuzze medievali e le splendide piazze, le alte torri e le caratteristiche fucine.- Ci sono luoghi in cui la bellezza rinfranca l’anima: tesori nascosti in cui il tempo scorre lento, sonoramente scandito dalle lancette del grande orologio che, dalla cima del campanile, osserva, testimone silente, la vita del Borgo. Uno di questi luoghi è appunto Bienno, con il suo antico centro storico che finalmente, dopo due anni di stop forzato, riapre le porte alla Mostra Mercato, con la sua formula magica che sposa la bellezza del centro storico del paese con la maestria degli abili artigiani e artisti che lo trasformano in una: così, passeggiando tra le vicoli e piazzette, si possono osservare gli espositori al lavoro, intenti a mostrare ai visitatori le proprie tecniche artistiche e acquistare pezzi unici, frutto di maestria, creatività e savoir faire.- La Mostra Mercato, nata come esposizione d’artigianato e giunta alla sua, è oggi diventata una vera e propria rassegna d’arte e di artigianato artistico aed è la manifestazione più importante della Valle Camonica, che in periodo pre Covid registrava numeri straordinari (200.000 visitatori nei 9 giorni, centinaia di migliaia di contatti suidella manifestazione, decine di spettacoli su tutto il percorso, ospiti d’eccezione, 6 punti ristoro che sfornavano quasi centomila pasti), che quest’anno si mira a confermare.I giorni festivi è aperta non stop dalle 10 alle 24, nei feriali dalle 17 alle 24, sabato 20 dalle 17 alle 24 – sabato 27 dalle 14 alle 24.- Anche quest’anno si può assistere ai numerosissimi spettacoli che, durante ogni edizione, riescono a incantare centinaia di migliaia di visitatori:sono solo alcune delle attrazioni che animano il paese. In programma mostre, concerti, laboratori di vario genere, dalla calligrafia al cucito creativo alla creazione di bijoux. Particolare attenzione è rivolta ai bambini, per i quali sono in programma giochi e intrattenimenti.Per maggiori informazioni: www.mostramercatobienno.it