Brescia per un giorno capitale mondiale della lirica

Trecento artisti e quasi ottanta eventi, con l’obiettivo di portare il fascino del melodramma a diretto contatto con il pubblico di ogni età anche attraverso contaminazioni con altri linguaggi musicali (jazz, elettronica, swing, pop, rock, musica contemporanea).



Re e Regine - L’edizione 2019 celebrerà l’Opera quale prodotto di eccellenza nazionale, simbolo della tradizione italiana ma, al contempo, linguaggio universale. Altrettanto universale e aperto a svariate connotazioni sarà il tema dell’ottava edizione: “Re/Regine. Potere/Passione” costituirà il fil rouge attorno a cui ruoteranno i numerosi appuntamenti della giornata. Un progetto ancora più ampio e partecipativo, aperto alla curiosità e attento alle istanze sociali, capace di veicolare in modo distintivo e originale l’identità artistica e culturale di una comunità.



La lirica invade la città - Festa dell’Opera si è affermata negli anni come un importante strumento non solo per la promozione dell’Opera, ma anche per la valorizzazione turistica nazionale e internazionale del territorio bresciano. È uno strumento di promozione innovativo che lo stereotipo del festival: è la cultura infatti ad andare incontro al pubblico, a invadere strade, piazze e cortili, chiese, teatri, musei e luoghi della cultura, ma anche ristoranti e fabbriche, luoghi del sociale, mercati e case private con concerti, recital, incontri, improvvisazioni alla ricerca di un nuovo pubblico.



Opera e cibo, perché no? - Da sempre Festa dell’Opera propone anche interessanti connessioni tra la musica e il cibo declinando il tema dell’Opera in percorsi enogastronomici. In linea con le grandi feste popolari europee, la Festa è inoltre animata da numerosi eventi a sorpresa che durante tutta la giornata proiettano gli spettatori in divertenti momenti di intrattenimento in cui spesso si cerca il loro coinvolgimento.



Maggiori informazioni: www.bresciatourism.it