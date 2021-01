Bellaria-Igea Marina omaggia Dante, la poesia e l’amore

Scommettere sull’ amore e sulla poesia , anche in periodo di pandemia da Covid-19: è la grande sfida che Bellaria-Igea Marina dedica alle settimane che precedono San Valentino e che già portano in primo piano le celebrazioni in onore di Dante Alighieri, del quale ricorrono i settecento anni dalla morte. Data la difficoltà di organizzare manifestazioni pubbliche e di evitare pericolosi assembramenti, la graziosa cittadina romagnola dedica al poeta della Divina Commedia uno speciale mix di installazioni dedicate all’amore e al mare , già complete e fruibili fino al prossimo 8 marzo, sulla scia del celebre incipit del grande poema, al quale è aggiunto un immaginario versetto: “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai…. in spiaggia!”

Così dopo l’Inferno, Purgatorio e Paradiso, la spiaggia di Bellaria Igea Marina si immagina come meta turistica del Sommo Poeta, accogliendolo come protagonista ed ospite d’onore. La città si riveste quindi di una nuova poetica atmosfera attraverso un restyling degli allestimenti natalizi che durante il periodo delle Festività hanno riscosso grande successo. Le installazioni urbane, già presenti e tutte fruibili, hanno cambiato volto, offrendo ai visitatori un favolistico viaggio nel mondo dantesco. Si comincia con la grande sfera trasparente di Piazza Matteotti, nella quale uno speciale Cupido ha creato la “Love Globe” su un tappeto di neve artificiale: qui risplendono i versi più romantici della Divina Commedia, per ispirare gli animi poetici e propensi al sentimento. Il viaggio dell’amore prosegue verso le sculture di sabbia che, nelle scorse settimane hanno composto il presepe di Igea Marina, ora trasformate per rappresentare il “quarto cantico” con le immagini di Dante e Beatrice ed altre allegoriche situazioni.



Altre installazioni artistiche sono presenti nei centri pedonali della città: lo scopo è quello di trasmettere un senso di calore, ospitalità e vicinanza, che ripropone il claim “Così lontani, così vicini”, lanciato prima delle Festività natalizie. In questa direzione vanno gli appuntamenti con le dirette streaming che continuano a fare compagnia agli amici di Bellaria Igea Marina, portandoli a riscoprire la città e le sue tante novità. Il prossimo appuntamento in agenda è previsto per il 14 febbraio in occasione di San Valentino: dal Teatro Astra di Bellaria ci si incontrerà virtualmente all’insegna dell’amore e del romanticismo, con musica, collegamenti dalle installazioni dantesche e recitazione di brani della Divina Commedia dedicati all’amore.



Come afferma Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu: “Bellaria Igea Marina attraverso le sue installazioni urbane, continua a credere e trasmettere i valori della bellezza, dell’arte e della poesia ed è lieta di dedicare i suoi allestimenti al Padre della letteratura italiana, il Sommo Vate Dante Alighieri nell’anniversario dei settecento anni dalla morte. Tutto ciò rientra a pieno titolo anche nella nostra promozione turistica, creando contenuti per i nostri social e quelli degli operatori. L’apice della comunicazione sarà durante la diretta streaming del 14 febbraio.”

L’Assessore al Turismo e Vicesindaco di Bellaria Igea Marina, Bruno Galli specifica dicendo: “L'omaggio che dedichiamo a Dante Alighieri apre le porte della nostra città ad un turismo che è anche cultura e che si rivolge non solo ai nostri ospiti abituali ma a tutti coloro che oltre al mare hanno dentro tutte le declinazioni dell'amore, per la poesia, per l'arte, per la storia. In uno scenario che continua a coniugare innovazione e tradizione.”