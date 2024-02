L'ospitalità italiana si scopre nel B&B Day 2024

Sabato 2 marzo 2024, viaggiatori da ogni angolo d'Italia e del mondo avranno l'opportunità di godere di una notte gratuita in uno dei tanti B&B che aderiscono all'iniziativa, a patto di prenotare almeno una notte aggiuntiva, prima o dopo la data dell'evento.

Come in famiglia

Il B&B Day 2024 celebra l'essenza dell'ospitalità bed and breakfast: un'accoglienza intima e familiare, che permette un contatto diretto e autentico con le tradizioni e la cultura locali, promuovendo al tempo stesso un turismo sostenibile e responsabile. È l'occasione ideale per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza di viaggio diversa, lontana dalle rotte più battute e vicina al cuore pulsante dell'Italia più vera e inaspettata.





Il portale Internet

Organizzato dal portale omonimo, il B&B Day si conferma come un momento di festa e scoperta, grazie all'ospitalità calda e personalizzata offerta dalle strutture che vi prendono parte: dalle baite immerse nel verde delle montagne alle eleganti ville nobiliari, dai casali rustici alle dimore storiche e accoglienti abitazioni nei centri storici e nei borghi più suggestivi d'Italia. Il sito BBDay.it offre una piattaforma semplice e intuitiva per scoprire le strutture partecipanti, organizzare il proprio soggiorno in base alla località, al tema del viaggio desiderato (mare, montagna, campagna, lago, arte e cultura) e alle specifiche esigenze (pet-friendly, disponibilità di parcheggio, ecc.).





Offerta Speciale

Durente il B&B Day 2024 soggiornare in qualunque struttura aderente il sabato 2 marzo sarà completamente gratuito per tutti coloro che prenoteranno un pernottamento a pagamento il venerdì 1° marzo o la domenica 3 marzo. Questo permetterà ai partecipanti di esplorare le bellezze del territorio italiano con un vantaggio economico significativo, vivendo un'esperienza di viaggio ancora più intensa e ricca.



Per maggiori informazioni: www.bed-and-breakfast.it